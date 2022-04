¡Spider-Man: Across the Spider Verse 1 y 2 cambia de fecha! Conoce cuándo se estrenan las secuelas de Sony

Spider-Man: Across the Spider Verse, la nueva película sobre El Hombre Araña de Sony Pictures retrasó su fecha de estreno en cines. Sí, como lo leíste, la historia de Miles Morales no debutará hasta el próximo año.

La ficción animada sigue al joven Morales, quien adquiere superpoderes tras ser picado por una araña. Junto a Gwen Stacy y el resto de los Spider-Man procedentes de diferentes universos se enfrentará a un villano más poderoso que cualquier otro que hayan conocido.

De acuerdo a algunos rumores, el equipo de Spider Verse se trataría de nada más y nada menos que de los tres Peter Parker de las anteriores sagas del superhéroe.

El filme será dirigido por Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson y contará con la participación de Shameik Moore, Oscar Isaac, Hailee Steinfeld, Issa Rae y Jake Johnson.

¿Qué día se estrenan Spider-Man: Across the Spider Verse 1 y 2?

Si bien, Spider-Man: Across the Spider Verse parte 1 tenía contemplada su fecha de estreno para el próximo 7 de octubre, esta ha sido recientemente modificada por Sony para el 6 de junio de 2023.

Por otro lado, Spider-Man: Across the Spider Verse parte 2 debutará en cines el 29 de marzo de 2024.