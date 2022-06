Spider-Man: Across the SpiderVerse | Conoce el primer vistazo de La Mancha, el villano que enfrentará Miles Morales

Este lunes, Sony Pictures reveló el primer vistazo de The Spot (La Mancha en español), el villano al que Miles Morales deberá enfrentarse en la nueva película Spider-Man: Across the SpiderVerse y todo parece indicar que será el enemigo más formidable hasta ahora.

Esta nueva ficción animada seguirá a Miles, quien adquiere superpoderes tras ser picado por una araña. Junto a Gwen Stacy y el resto de los Spider-Man procedentes de diferentes universos se enfrentará a un villano más poderoso que cualquier otro que hayan conocido.

El filme será protagonizado por Shameik Moore como Miles Morales/Spider-Man, Hailee Steinfeld como Gwen Stacy, Jake Johnson como Peter B. Parker, Oscar Isaac como Miguel O'Hara/Spider-Man 2099 e Issa Rae como la Mujer Araña de Jessica Drew.

¡Mira la primera imagen!

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Across the Spider-Verse?

Spider-Man: Across the Spider Verse parte 1 se estrenará en cines el próximo 2 de junio de 2023.