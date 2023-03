¡Alerta de romance! Spider-Man Across the Spiderverse tendrá una esperada trama

La secuela de Spider-Man; Un Nuevo Universo llegará pronto a los cines en el mes de junio, la esperada secuela de la película de 2018 que tiene a Miles Morales como protagonista, tiene a los fanáticos del superhéroe atento a todos los detalles que se puedan revelar de la trama.

En esta secuela llamada “Spider-Man: Across the Spider-verse” podremos ver a Miles Morales (Shameik Moore) y Gwen Stacy (Hailee Steinfeld) vivir una aventura a través del Spider-verse, en donde podrán conocer a distintas versiones de los Spider-mans y las historias detrás de sus personajes.

Centrado en el romance

A pesar de que veremos más historias de diferentes hombres araña, según una de las productoras de la película, Amy Pascal, reveló a Empire que la secuela también se centrará en la relación que tienen Miles y Gwen, con una historia de amor entre los dos personajes, algo que vimos brevemente en la primera película en dónde ambos mantienen una relación de amistad.

“El peligro con una secuela es hacer algo más grande solo por hacerlo más grande. Pero todas las campanas y silbatos no son buenos a menos que te importe. Esta película es una historia de amor entre Miles y Gwen”.

Más detalles

Asimismo en la misma entrevista con la revista Empire esta nueva película tendrá como enemigo a Spot (Mancha), personaje que es capaz de moverse en el Spider-verso y no será el único ya que se revela que El Buitre (Vulture) también estará presente en la cinta.

Es importante mencionar que Spider-Man: Across the Spider-verse se estrenará en cines el próximo 2 de junio de 2023 y la tercera cinta llamada “Beyond the Spider-verse” se estrenará el próximo año en el mes de marzo.