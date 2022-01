¿Cuándo se estrena Spider-Man: No Way Home en el streaming? Esto es lo que se sabe hasta ahora

Para nadie es un secreto que Spider-Man: No Way Home ha sido todo un éxito de taquilla, pese a la pandemia del covid-19. De hecho, todavía se mantiene como uno de los principales atractivos de la cartelera en salas de cines a nivel mundial.

Sin duda que los fanáticos son los más emocionados al ver como el Spiderverse se confirma en la película que cierra la trilogía de Tom Holland como Peter Parker. Eso no es todo, porque a casi un mes de estrenarse, finalmente llegará al streaming, aunque las noticias todavía no son muy positivas.

¿Qué día se estrena Spider-Man: No Way Home en el streaming?

De acuerdo a Fandango, Vudu es el primer streaming que permitirá la compra digital de Spider-Man: No Way Home a partir del 28 de febrero de 2022.

¿Estarán en otros streaming?

A diferencia de otras producciones de Marvel, esta película no será parte de Disney Plus. De hecho, las dos películas anteriores de Tom Holland tampoco están en este servicio.

En Estados Unidos se estrenará en Starz de Lionsgate y se espera que luego llegue a Netflix.

No obstante, para Latinoamérica, todo parece indicar que llegará a HBO Max en algún momento del presente año. De acuerdo a lo que escribió Luis Durán, General Manager de HBO Latinoamérica en su cuenta de Twitter: “Repasando el line up de pelis en 2022 con @marianocesar. En la primera mitad del año @HBOMaxLA estrenará ocho de las 10 películas más taquilleras en Latinoamérica, incluyendo Matrix, F9 last saga, Morbius, Venom y Spiderman. Si quieres blockbusters: HBO Max”.