En una entrevista el actor confesó que fue entretenido mentirle a los fans sobre su aparición en Spider-Man: No Way Home.

¿Quiénes son las únicas personas a las que Andrew Garfield les contó sobre su aparición en Spider-Man: No Way Home?

No cabe duda que Spider-Man: No Way Home ha sido la película más destacada del Univeros Cinematográfico de Marvel del último tiempo. No solo por la aparición de los grandes villanos, sino también por la participación de dos conocidos Spidey, Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Es que pese a que los rumores sobre este encuentro se mantuvieron vivos durante mucho tiempo en el fandom, ninguno de los actores mencionados confirmó esta información. De hecho, más de alguna vez lo negaron frente a las cámaras.

Uno de los actores al que más se le consultó fue a Andrew Garfield, quien dio vida al trepamuros en dos películas dirigidas por Marc Webb. Recientemente el intérprete manifestó lo que significó mentirle al público y a los entrevistadores sobre su participación en la tercera cinta protagonizada por Tom Holland.

Cabe recordar que incluso Garfield mantuvo engañada a su ex pareja Emma Stone, quien también participó en The Amazin Spider-Man como Gwen Stacy.

Las únicas 3 personas que sabían de la aparición de Andrew Garfield en Spider-Man: No Way Home

En una entrevista en el programa de Ellen DeGeneres el actor expresó: “Le mentí a la gente durante dos años y le mentí al Internet durante dos años y me sentí genial”.

De hecho aseguró que solo tres personas sabían que él volvería a su rol de Peter Parker. Se trata de nada más ni nada menos que de sus padres y su hermano. Situación que era de esperar debido a que es complicado mantener una mentira en ese nivel de intimidad.