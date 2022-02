Nos encontramos en el año 2022 y el reconocido actor Tom Holland se ha convertido en una de las estrellas más queridas del último tiempo. Bueno no es para menos, ya que la estrella del cine ha participado en una variedad de filmes tales como: Spider-Man No way Home como Uncharted, que fueron unos de sus últimos trabajos que actualmente se encuentran en la pantalla grande.

De esta manera la carrera del geminiano de 25 años no se detiene y es que cada proyecto que se le da la oportunidad entrega todo su talento.

En este último tiempo se han dado a conocer noticias como que el actor habría dado un gran paso en su relación amorosa con la actriz y compañera de Spider-Man no way Home Zendaya, quienes habrían comprado una mansión que ambos compartirían.

Sin duda la vida de Holland se podría catalogar como perfecta, ya que de alguna manera ha predecido desde hace unos años su futuro ¿Quieres saber sobre estos datos?, pues bien Tom desde muy pequeño le encantó la actuación y la danza por otro lado su superhéroe favorito era Spider-Man, un tiempo después le preguntaron ¿qué celebridad encontraba atractiva?, el sin dudarlo nombró a Zendaya. Si nos detenemos a pensar todos estos pensamientos de Holland se hicieron realidad en diferentes periodos de su vida.

¿Por qué Holland se tomará un descanso antes de Spider-Man 4?

“Voy a volver a rodar una serie de televisión para Apple por la que estoy realmente emocionado. Es un papel muy, muy desafiante escrito por el increíble Akiva Goldsman, y creo que el guión es uno de los mejores que he leído nunca, así que estoy realmente emocionado por hacerlo. Pero puedo decir con confianza que, después de terminar esa serie de televisión, me tomaré un descanso”

Actualmente Holland se encuentra trabajando en la serie de televisión de Apple TV+ The Crowded Room, debido a que ha entregado todo en este grandioso proyecto que lo dejo entusiasmado con el guion decidió tomarse un descanso.