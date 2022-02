Zendaya y Tom Holland dan paso crucial para el crecimiento de su relación: ¿Qué pasó con los protagonistas de Spider-Man: No Way Home?

La relación de Zendaya y Tom Holland, los protagonistas de Spider-Man: No Way Home, sigue creciendo y ahora todo apunta a que han dado un paso que afiata aún más su vínculo amoroso. Se trata de un paso crucial que fue reportado por The Mirror: la supuesta adquisición conjunta de una casa en el Reino Unido.

El gesto es signo de que el romance va viento en popa, mientras se han posicionado como una de las parejas más sobresalientes del Hollywood actual.

El bien raíz adquirido se encuentra en Richmond, en el suroeste de Londres, ciudad natal de Holland.

To apunta a que es una mansión valorada en 4 millones de dólares y que se encuentra emplazada en sectores aledaños a los hogares que poseen otras estrellas connotadas como Angelina Jolie, Mick Jagger, Tom Hardy y entre otras figuras de la industria.

Zendaya y Tom Holland: ¿Qué planes tiene la pareja hollywoodense para su nueva casa?

De acuerdo con el mismo medio británico, Zendaya y Holland tienen proyectada la inversión de 335.000 dólares para hacerle unas cuentas modificaciones a la propiedad, las que contemplarías la construcción de un gimnasio, una sala de cine y una sala de estar hecha a su medida.

Una fuente apuntó a The Mirror que Tom tiene una gran preocupación por la seguridad del recinto, por lo que quiere sistemas "de alta tecnología" e incluso instalar una puerta de acero en el lugar.

El individuo citado resalta que los actores "están encantados con la propiedad y con su primera casa juntos. Están muy enamorados y querían que su primer hogar fuera Londres, donde creció Tom. Todos están emocionados por ellos".

Zendaya y Tom Holland están viviendo un auspicioso momento no sólo por el éxito desbordante de Spider-Man: No Way Home, sino que también porque ella viene de Dune y actualmente está al aire con la segunda temporada de la serie Euphoria, mientras que él está por estrenar la adaptación cinematográfica del videojuego Uncharted.