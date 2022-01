Andrew Garfield, Tobey Maguire y Tom Holland revelan cómo fue guardar el gran secreto de Spider-Man: No Way Home

Spider-Man: No Way Home fue sin duda uno de los estrenos más esperados del año y sobre todo de los fanáticos de Marvel, quienes esperaron todo el 2021 para poder ver nuevamente en pantalla al héroe arácnido.

La película protagonizada por Tom Holland contó además con una inesperada sorpresa. Luego que se confirmara que el filme contaría con villanos de las sagas anteriores debido al multiverso, mucho se comenzó a especular sobre si los antiguos intérpretes del personaje también aparecerán en la trama.

El actor Tobey Maguire protagonizó Spiderman 1, 2 y 3, mientras que Andrew Garfield encabezó The Amazing Spider-Man 1 y 2. Ambos para sorpresa y alegría de los fans estuvieron presentes en Spider-Man: No Way Home repitiendo sus icónicos roles.

Sobre cómo fue guardar el secreto durante tanto tiempo de la prensa y de los fans, los actores se sinceraron en una entrevista con Pete Hammond y revelaron cómo fue para ellos todo el proceso antes del estreno de la película.

Mantenerlo en secreto fue especialmente difícil para Garfield, quien estaba en una gira de prensa para otro filme en donde constantemente fue consultado por su participación en NWH.

“Justifiqué mi comportamiento mentiroso poco ético. Yo lo llamo mentiras más que mentir, pero lo disfruté un poco. Fue muy divertido y se sintió como ese juego Werewolf o Mafia donde, ya sabes, eres el hombre lobo y tienes que convencer a todos de que no lo eres. Así que lo convertí en un pequeño juego para mí... a pesar de que hubo todas estas filtraciones y todas estas cosas sucediendo, creo que había suficiente duda en la mente de todos como, 'Oh, Dios, ¿y si es así?'? ¿Qué pasa si no aparecen?’ Y luego, cuando lo hicimos, les dio un poco más de guinda en la parte superior", expresó el actor.

Luego añade: "Vi la película con Tobey por primera vez y estaba hecho pedazos. Como, esta es una película profunda. Esta es una película que trata sobre la mayoría de edad, la aceptación de la pérdida, la aceptación de la muerte, la responsabilidad de tus dones. Me desgarró el viaje que emprendió Tom; es el clásico Peter Parker, pero se sentía totalmente nuevo y totalmente reinventado.

Maguire por su parte señaló que “Estaba agradecido todos los días. Realmente, fue una experiencia tan rica y, como los muchachos mencionaron, el tipo de compartir algo y la hermandad de eso. Fue tan rico, emotivo. No estoy sentado ahí conceptualmente pensando en eso todo el tiempo, pero tendría momentos en los que ese tipo de cosas me golpearían. Ya sabes, día a día, fue simplemente un hermoso desarrollo de esta historia y estas relaciones”.

Revisa la entrevista completa a continuación.