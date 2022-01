El 2021 es quizás uno de los mejores años en la carrera de Andrew Garfield. El actor de 38 años estrenó hace unos meses la gran producción de Netflix Tick Tick Boom!, que tiene al artista como protagonista interpretando a Jonathan Larson, un famoso autor teatral culpable de la exitosa obra Rent de Broadway.

Pero Garfield también ha hecho noticia por otro de sus icónicos papeles, en The Amazing Spider-Man 1 y 2. Como el segundo Peter Parker tras la trilogía de Tobey Maguire, Andrew se puso el traje del arácnido en dos películas antes de que el superhéroe fuera parte de los Vengadores de Marvel Studios.

Pero los fans que aún aman a esta versión de Spider-Man tuvieron una tremenda noticia en las últimas horas, ya que el actor en entrevista con Variety confirmó que está disponible para volver a ser el Hombre Araña, aunque con ciertas condiciones.

"Quiero decir, sí, definitivamente abierto a algo si se siente bien. Peter y Spider-Man, esos personajes tienen que ver con el servicio, para el bien común y para la mayoría. Es un chico de clase trabajadora de Queens que conoce la lucha y la pérdida y es profundamente empático. Intentaría tomar prestado el marco ético de Peter Parker en el sentido de que, si hubiera una oportunidad de dar un paso atrás y contar más de esa historia, tendría que sentirme muy seguro y seguro de mí mismo", detalló Andrew Garfield en Variety.

Se espera que Andrew tenga varias nominaciones a premios, incluida a mejor actor en los Oscar 2022, según adelantan expertos. Pero aún así, el interprete todavía se abre a tener un papel de tipo más comercial, como lo han sido los últimos años los superhéroes.

De hecho Sony, dueño de los derechos del arácnido, está llevando a cabo todo un universo con los villanos del Hombre Araña, como Venom, Morbius y Kraven El Cazador. Varios fans piden que el Spider-Man de Garfield pueda volver y enfrentar a alguno de estos personajes e incluso hubo una campaña en Twitter para realizar The Amazing Spider-Man 3.

Atención | A continuación hay spoilers de Spider-Man No Way Home. Si aún no la ves, no sigas leyendo.

Todo un éxito fue la última película del Spider-Man de Tom Holland, con el Multiverso ya confirmado y diferentes villanos de universos diferentes que hicieron su estreno en el UCM.

Y si bien la reaparición de personajes como Doctor Octopus y Duende Verde fueron todo un acierto, los fans disfrutaron más que nada el retorno de Andrew Garfield y Tobey Maguire a sus anteriores roles del Hombre Araña.

Sobre esta reaparición, Garfield comentó en Variety cómo se gestó la idea de su regreso al traje de Spider:

No esperaba volver a tener una conversación sobre la posibilidad de interpretar a Peter Parker: "Me sentí muy emocionado de volver a ser fan. Pero recibí esta llamada de Amy Pascal, Kevin Feige y Jon Watts con esta idea. Inmediatamente fue innegable. Sonaba increíblemente divertido, increíblemente espiritual, alucinante y temáticamente interesante. En un nivel básico, como fan de Spider-Man, solo la idea de ver a tres Spider-Men en el mismo cuadro era suficiente".

Sobre actuar junto a Holland y Maguire, Andrew destacó el buen momento que pasaron juntos en el set por al rededor de dos semanas: "Creo que la primera vez que estuvimos todos en el traje juntos, fue muy gracioso porque son como tres tipos normales que eran solo actores pasando el rato. Pero también, simplemente te conviertes en fan y dices: '¡Dios mío, estamos todos juntos en los trajes y estamos haciendo lo de señalar!'".

Spider-Man No Way Home aún está disponible en cines en Latinoamérica, y prontamente se espera su estreno en el streaming en algún punto del 2022.