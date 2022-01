The Amazing Spider-Man | ¿En qué streaming se pueden ver las películas de Andrew Garfield?

No cabe duda que el 2021 terminó como un buen año para Marvel Studios debido al estreno de Spider-Man: No Way Home, película que logró grandes números de taquilla y que espera alcanzar un galardón en los próximos Premios Oscar.

Y no es para menos dado que la nueva producción llegó con lo que se había anunciado en diferentes tráilers, el Multiverso y la aparición de conocidos villanos de realidades alternas como Doctor Octopus, Duende Verde y Electro.

Personajes que justamente aparecen en las otras películas de Spider-Man que son protagonizadas por los actores Tobey Maguire y Andrew Garfield. Tras el éxito de la película, los fans tienen una nueva petición para Sony.

¡Alerta Spoilers!

Spider-Man: No Way Home trajo de regreso a los dos queridos Spidey para apoyar a El Hombre Araña de Tom Holland y justamente por eso, los fanáticos desean que la producción realice una nueva cinta con Andrew Garfield como Peter Parker.

Pese a que los seguidores están a la espera de una confirmación, desde Marvel no se han pronunciado sobre esta situación, por lo que tendrán que seguir esperando y conformarse por ahora con The Amazing Spider-Man 1 y 2.

¿Dónde ver ONLINE The Amazing Spider-Man 1 y 2?

El sorprendente Hombre Araña (2012)

Esta nueva versión contó con el protagonismo de Andrew Garfield y muestra que el interés amoroso de Peter Parker ya no es Mary Jane, sino que es Gwen Stacy, y el villano de la historia es Lagarto. Se puede ver en HBO Max.

El sorprendente Hombre Araña 2 (2014)

En esta entrega vemos como se fortalece la relación amorosa entre Peter y Gwen. El villano en esta cinta es Electro, interpretado por Jaime Foxx y quien volverá en Spider-Man: No Way Home. Se puede ver en Netflix.