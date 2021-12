¿Será No Way Home? HBO Max confirma sus estrenos del 2022 destacando Morbius, Venom y una película de Spider-Man

Tras el estreno de Spider-Man: No Way Home, no han sido pocas las noticias que ha generado el estreno más exitoso en taquilla del 2021. Y es que la película de Tom Holland con la llegada del multiverso dejó locos a los fans en su primera semana.

Por lo mismo, hay bastante expectación de cuándo se podrá ver por streaming, ya que es sabido que esta cinta del Hombre Araña no llegará a Disney Plus como las otras producciones de Marvel Studios.

Y es que a pesar de que es parte del mismo universo, Spider-Man: No Way Home es de Sony, por lo que será otro streaming que tendrá en el futuro cercano la película.

Y si bien no hay aún un anuncio oficial, HBO Max este miércoles dejó a todos los fans emocionados al dar una misterioso pero evidente anuncio.

¿Qué dijo HBO Max sobre Spider-Man?

HBO Max en su cuenta de Twitter en Latinoamérica anunció los diferentes estrenos para el 2022, incluyendo la película de Venom, Morbius (que se estrena en cines en enero) y una película de Spider-Man.

A pesar de que no dieron detalles de cuál Spider-Man es, un usuario le respondió a la cuenta online que no fuera tímido y confirmara que la película del arácnido que tendrán en No Way Home, a lo que HBO Max respondió "ay siempre he sido tímido" con un emoji de risa.

Como sea, ya fueron varios los portales que incluso confirmaron que No Way Home llegará a HBO Max en Latinoamérica, lo que también se vuelve bastante obvio, porque también será la casa de películas como Venom y Morbius. Actualmente las películas de Spidey disponibles en la plataforma es Hombre Araña 3 (Tobey Maguire) y The Amazing Spider-Man (Andrew Garfield)

Solo falta la confirmación de cuándo será el estreno en el streaming de esta película, aunque varios ya indican que podría ser al inicio del segundo semestre del 2022.

Otra de las películas que se confirmó serán de HBO Max el 2022 es Matrix 4, mientras que algunas series que llegarán el próximo año serán Peacemaker, House of Dragon y nuevas temporadas de Euphoria, White Lotus y Westworld.