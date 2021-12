La productora Amy Pascal reveló que le advirtió a las estrellas de The Amazing Spider-Man y Spider-Man: Far from Home que no iniciarán una relación amorosa.

En una entrevista para elNew York Times, la productora señaló que le comentó a los actores lo que ella pensaba, pero n fue escuchada.

"Me llevé a Tom y Zendaya a un lado, por separado, cuando los elegimos por primera vez y les dimos una conferencia. No vayas allí, simplemente no lo hagas. Intenta no. Les di el mismo consejo a Andrew y Emma. Puede complicar las cosas, ¿sabes? Y todos me ignoraron", indicó Pascal.

Recordemos que Andrew Garfield y Emma Stone estuvieron en una relación entre el 2011 y el 2015, mientras que se rumorea que Zendaya y Tom Holland están actualmente en una relación tras ser paparazeados besándose en un auto, sin embargo, ninguno a confirmado la situación.

En la entrevista donde también participó Kevin Feige, confirmaron que están trabajando en la secuela de Spider-Man: No Way Home, que acaba de ser estrenada en cines.

Sobre cuál será el futuro de Spider-Man en la pantalla, ambos revelan que ya están planeando la siguiente historia del personaje de Tom Holland. "Amy y yo, Disney y Sony estamos hablando: sí, estamos comenzando a desarrollar activamente hacia dónde se dirige la historia, lo cual solo digo abiertamente porque no quiero que los fanáticos pasen por ningún trauma de separación como lo que sucedió después "Lejos de casa”. Eso no ocurrirá esta vez", señaló Feige.

Mientras que Pascal agregó: "Al final de la película que acabamos de hacer, ver a Spider-Man tomar una decisión trascendental, una que nunca antes lo habías visto tomar. Es un sacrificio. Y eso nos da mucho con qué trabajar para la próxima película".