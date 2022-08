Matt Smith "no está ni ahí" con el rotundo fracaso de Morbius: "No estamos salvando vidas"

No hay duda de que Morbius es uno de los fracasos más rotundos que ha arrojado hasta ahora el 2022. Después de postergarse en medio de la pandemia por seis ocasiones antes de lograr su estreno, los fanáticos y la critica arrasaron con la película protagonizada por Jared Leto y Matt Smith.

Precisamente, este último no tuvo problemas a la hora de referirse a la estrepitosa caída que protagonizó el que era proyectado como uno de los grandes estrenos de principios de año.

Acá mismo en RedCarpet de RedGol advertimos a los espectadores que "Morbius sigue las pautas de sus antecesoras en el Spider-Verse de Sony: no hay historia atractiva, tampoco visuales memorables y el potencial interpretativo de las estrellas de turno se diluye en un guión poco lustrado que tampoco se esfuerza por ser más".

A eso se suma el hecho de que tuvo una taquilla de apenas $73 millones de dólares en Estados Unidos y el desempeño de la película en el resto del mundo tampoco ayudó mucho más, porque igualmente quedó lejos de la marca de los 200 millones al apenas recaudar 163 millones.

Matt Smith acepta el rotundo fracaso de Morbius | ¿Qué dijo el actor de las críticas?

Matt Smith se sumó al elenco de Morbius como Loxias Crown/Milo, el villano que hacía frente a la figura interpretada por Leto. Pero aparentemente el hombre aprendió de fracasos anteriores, como lo que le pasó en 2015 con Terminator Genysis, y lo de este año se lo está tomando con más calma.

"Sí, fue arrojada debajo del autobús", comentó Smith sobre la reacción de los críticos y las audiencias ante la película del Spider-Verse de Sony.

Pero de acuerdo con Smith, "sólo tienes que avanzar y digerirlo. ¿Qué más vas a hacer? Es una película, al final del día, no estamos salvando vidas".

"Por alguna razón, no funcionó del todo y... Es lo que es", remató.

Esta no es la primera vez que Matt Smith le pega a la película. En marzo, en vísperas del estreno aseguró que no entendía a su propio personaje.

"Lo cierto es que no estaba al corriente de la gran historia del personaje en muchos aspectos, porque el guion que me dieron en realidad no ahonda en su pasado ni en su futuro. ¿Y no le interpreta nadie más?", advirtió.

Además, "para ser sincero, todo era muy confuso para mí. Tomé como mi biblia el guión, esa es la pura verdad. Y fue muy extraño ver si era o no Loxias. Para ser sincero, todavía no estoy muy seguro".