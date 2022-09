House of the Dragon | Esta es la verdadera relación entre Rhaenyra y Daemon Targaryen

La noche de este domingo se estrenó un un nuevo capítulo del drama épico House of the Dragon, la historia ambientada 200 años antes de los sucesos de Game of Thrones, con la particularidad de que exploró la polémica arista de la tradición de los Targaryen de relacionarse amorosamente entre sus parientes, excepto por contadas excepciones. Por eso, en RedCarpet de RedGol te contamos: ¿Cuál es la relación entre Rhaenyra y Daemon Targaryen?

--- ALERTA DE SPOILER: Si no has visto el capítulo 4 de House of the Dragon y no quieres conocer detalles de la futura trama, deja de leer aquí este artículo---

Indudablemente, uno de los momentos que más llamó la atención entre los fanáticos fue aquel en que Rhaenyra tiene un encuentro de alto calibre con su tío en medio de un burdel del Lecho de Pulgas.

Rodeados de mujeres y hombres manteniendo relaciones, el vínculo entre tío y sobrina da un paso más, cuando se besan e intentan tener un encuentro sexual que no se pudo concretar porque Daemon se retira frustrado al no conseguir estar preparado para el momento.

Rhaenyra escapa del lugar al no entender la actitud de su tío, y termina volviendo enfurecida a la Fortaleza Roja, sólo para encontrarse con Ser Criston Cole, a quien utiliza para satisfacer las necesidades interrumpidas previamente.

Milly Alcock, la actriz de 22 años que interpreta a Rhaenyra, le bajó el perfil a todo análisis escandaloso que se pueda hacer sobre el particular momento del episodio 4. Aún así, las dudas persisten sobre el verdadero lazo que une a ambos personajes.

Como ya lo hemos mencionado antes, la serie de HBO está inspirada por el libro Fuego y Sangre, cuya lectura se complementa con el material ofrecido por El Mundo de Hielo y Fuego; ambos textos de autoría de George R.R. Martin.

Estas obras describen en mayor detalle los sucesos que acontecen en la producción televisiva, los que en su salto a la pantalla cuentan con leves modificaciones por razones dramáticas o de tiempo.

Con esto en mente, se pueden entender de mejor manera los acontecimientos que se mostraron en el cuarto episodio de la adaptación si el espectador se vuelca a los textos.

El vínculo de Rhaenyra y Daemon se da de manera temprana en la vida de la joven. Ella se encaprichó de su tío, quien viajaba al otro lado del Mar Angosto y le traía regalos exóticos.

Eso sí, Ser Criston Cole nunca estuvo fuera del radar. Durante el torneo de Poza de la Doncella celebrado por la coronación del rey Viserys I, Ser Criston Cole ganó el combate cuerpo a cuerpo a Daemon. Cole entonces bautizó a Rhaenyra como Reina del Amor y la Belleza, después de lo cual pidió su favor para lucir en la justa.

Posteriormente, Ser Criston fue nombrado hermano juramentado de la Guardia Real y Rhaenyra fue aún más entusiasta con él, tildándolo de "mi caballero blanco". Así hizo que su padre lo convirtiera en su escudo y protector personal.

Rhaenyra supuestamente perdió la virginidad con Daemon, después de que él la sedujera. La versión del bufón Champiñón -otra de las figuras que cuenta la historia Fuego y Sangre- es aún más osada, ya que aparentemente Daemon le dio a Rhaenyra lecciones sobre cómo seducir y complacer a un hombre, porque estaba enamorada de Criston Cole y quería que él la viera como una mujer.

A diferencia de lo que ocurre en la serie, para los dieciséis años, Rhaenyra toma posesión de Rocadragón, tras ser nombrada oficialmente Princesa de Rocadragón. A ese nombramiento le siguieron múltiples cortejos de parte de representantes de las más diversas casas de los Siete Reino. Pero Viserys y su Consejo Privado acordaron el matrimonio con Laenor, ya que eso uniría a la Casa Targaryen y la Casa Velaryon una vez más.

A pesar de la falta de interés de Laenor en las mujeres, Rhaenyra tuvo tres hijos juntos, los príncipes Jacaerys, Lucerys y Joffrey Velaryon. Sin embargo, se rumoreaba que los tres príncipes Velaryon eran realmente hijos del supuesto amante de Rhaenyra, Ser Harwin Strong, principalmente porque los tres niños tenían cabello castaño mientras Rhaenyra y Laenor poseían el cabello típico valyrio.

En tanto, tras triunfar en los Peldaños de Piedra y quedarse con el dominio del Mar Angosto, Daemon supo de la muerte de su primera esposa, Lady Rhea Royce, quien se cayó de un caballo. Su ambición condujo a Daemon a abandonar los Peldaños y dirigirse al Valle de Arryn para reclamar Piedra de las Runas, aún así no pudo quedarse con la herencia de Rhea, después de ser rechazado por su familia.

El príncipe dragón entonces tomó la decisión de casarse con la hija de Corlys, Laena Velaryon, dejando atrás definitivamente su historia con los Peldaños de Piedra e intentando suavizar su descenso en el linaje por el nacimiento de su sobrino Aegon II. Daemon tuvo dos hijas con Laena, Rhaena y Baela.

Más tarde, Ser Laenor fue asesinado por su amigo, Ser Qarl Correy, supuestamente por celos, creyendo que Laenor se había enamorado de un nuevo favorito masculino más joven. Así, Rhaenyra volvió a quedar soltera. Mientras que Laena falleció después de un trabajo de parto; en su último embarazo dio a luz a un hijo retorcido y malformado, que murió al nacer. Laena falleció tres días después de fiebre puerperal, a pesar de los esfuerzos de los maestres por salvarle la vida.

Así, quedó libre el camino para que Rhaenyra y Daemon se volviera a unir. Se casaron en secreto para evitar que Viserys I prohibiera el matrimonio, cuando él tenía 39 años y ella 23.

La boda provocó un gran escándalo en Desembarco del Rey, enfureciendo a Viserys, cuya relación con su hermano volvió a quebrarse y costó mucho más repararla. Daemon y Rhaenyra tuvieron dos hijos, Aegon III y Viserys II. Ya que, quien sería la tercera y única hija, Vysenia, nació muerta. Todo esto en medio de la guerra civil que se detonó entre los Targaryen, conocida como la Danza de Dragones, cuando Rhaenyra decide disputarle el trono a su medio hermano Aegon II, tras la muerte de Viserys.