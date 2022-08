House of the Dragon | Matt Smith sugiere teoría sobre "la herencia de grandeza y locura" de los Targaryen

Matt Smith es el Príncipe Daemon Targaryen en House of The Dragon y como tal tiene toda la autoridad para hablar de las problemáticas que plantea la precuela de Game of Thrones sobre todo en el sentido de lo que no se vio en la serie original sobre la particular familia. De ahí que rescató una teoría sobre la herencia de grandeza y locura de los Targaryen.

La trama de esta serie está inmortalizada en el libro de George R.R. Martin Fuego y Sangre, con una ambientación 200 años antes de los eventos de la saga original.

Así, se relatará la guerra civil que se desata entre los parientes de la familia Targaryen en medio de los Siete Reinos, aproximadamente 80 años después de la llegada de Aegon El Conquistador a Poniente.

La serie recién partirá con el enfrentamiento entre Princesa Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) y el Prince Daemon Targaryen (Smith).

House of the Dragon | ¿Quiénes son los Targaryen? ¿Por qué se pelean?

Cuando participaba en una conferencia a la que tuvo acceso RedCarpet de RedGol , Matt Smith recibió una compleja pregunta sobre una supuesta herencia genética en los Targaryen que hace ebullición cada cierto tiempo en la historia creada por Martin, ante lo que el actor se defendió como pudo, colgándose de una teoría que había leído previamente.

Smith comentó que "hay una teoría sobre que cuando un Targaryen nace, puedes lanzar una moneda al aire en la que por un lado está la grande y por el otro la locura".

"En el caso de Daemon, creo que la moneda aún sigue en el aire, ni siquiera ha caído y se mantiene en una especie de extraño vórtex", esbozó.

"Pero en esa grandeza y en esa locura, mucho ha ocurrido. Si tomas a Viserys (Paddy Considine), por ejemplo, hay una grandeza en la forma de gobernar, en su poder, su generosidad; pero lo que ha heredado es algo violento y brutal, siendo honesto al mirar a los Targaryen", añadió el actor.

"Todos tienen eso en alguna medida", remató

House of the Dragon se estrena el próximo domingo 21 de agosto en HBO Max.