Spider-Man: No Way Home | ¿Conviene esperar para ver la película por streaming?

No es secreto que Spider-Man: No Way Home ha sido todo un éxito en sus primeros días en cines tras el estreno esta semana en todo el mundo. Y es que aún con la pandemia de Covid-19, los fanáticos han regresado al cine para ver la tercera parte de la saga de Tom Holland, la que aún no termina.

Pero en un contexto en que el coronavirus ha enaltecido la idea de ver películas en casa por los diferentes streaming existentes, no son pocos los que piensan esperar para ver No Way Home sin tener que ir a una sala de cine con más personas.

Si bien en Chile la mayoría de la población cuenta con sus dos dosis de vacuna, los aforos y medidas sanitarias en los cines continúan, lo que se extiende a gran parte del planeta.

Pero aunque muchas películas han salido en el streaming estos meses, las noticias no son muy positivas en lo que refiere a Spider-Man 3.

¿Conviene esperar para ver en streaming Spider-Man: No Way Home?

Si bien las películas estrenos de Marvel Studios han llegado a Disney Plus, todo cambia cuando se trata del arácnido. Películas como Shang-Chi, que se estrenó en septiembre, llegó hace algunas semanas a la plataforma del ratón Mickey, mientras que Eternals ya tiene fecha confirmada para el 12 de enero del 2022, o sea, cerca de dos meses después de su estreno en cines.

Pero no será el caso de Spider-Man: No Way Home; esto porque quien produce y es dueño de la distribución de la película es Sony, no Marvel Studios. Esto significa que esta tercera parte no llegará en el corto y mediano plazo a Disney+. De hecho, las dos películas anteriores de Tom Holland tampoco están en el servicio y solo aparecen películas donde el actor comparte pantalla con los Vengadores, como Civil War, Infiniti War y Endgame.

Entonces, ¿qué servicio de streaming tendrá No Way Home? Por ahora no hay claridad sobre esta respuesta, ya que en Estados Unidos se estrenará por Starz, pero no está confirmado si también llegará en esa plataforma a Latinoamérica.

Para este lado del continente las diferentes informaciones y reportes dan a HBO Max como el más seguro streaming que recibirá la película en 2022.

Lo cierto es que esto no tiene fecha y es muy probable que pasen varios meses para que No Way Home llegue oficialmente al streaming. Si quieres ver la película pronto, la mejor alternativa es hacerlo en cines.