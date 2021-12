Eternals | ¿Cuándo llega la última película estrenada de Marvel a Disney Plus?

Disney Plus

Disney Plus

Sin duda que 'Eternals', la última película del Universo Cinematográfico de Marvel dio mucho que hablar luego de su estreno el pasado 4 de noviembre debido a que contaba una historia completamente nueva que muchos fans no pareció gustarles.

Sin embargo, las críticas no solo apuntaban a esta trama nueva sino más bien tenían relación con la presentación de una pareja homosexual y al primer superhéroe gay, lo que provocó incluso censura en algunos países.

Cabe recordar que esta cinta dirigida Chloé Zhao relata la historia de unos seres inmortales que habrían llegado a la Tierra hace miles de años con el objetivo de proteger a la humanidad. Incluso, ellos habrían presenciado los sucesos de Thanos pero no habrían podido intervenir. Ahora deberán unirse para enfrentar a los Deviants.

En el caso que no hayas tenido la oportunidad de verla en cines, no te preocupes porque hace algunas horas se confirmó la fecha de estreno en la reconocida plataforma Disney Plus.

¿Qué día se estrena Eternals en Disney Plus?

La buena noticia es que los fanáticos no tendrán que esperar mucho tiempo para disfrutarla, porque según la información oficial, el estreno mundial de Eternals en Disney Plus está contemplado para el próximo 12 de enero de 2022. A partir de esa fecha se podrá ver junto a las otras películas de Marvel.