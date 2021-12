Kevin Feige y Amy Pascal confirman que están trabajando en la secuela de Spider-Man: No Way Home

Spider-Man: No Way Home aterrizó esta semana en distintos cines nacionales del país, con una nueva entrega que tuvo a los fanáticos durante largo tiempo en la incertidumbre debido al posible regreso de importantes personajes de sagas anteriores.

Y tras el impactante final de la película, los seguidores de Marvel inmediatamente comenzaron a preguntarse si habrá una cuarta parte de la película protagonizada por Tom Holland y Zendaya. Para alegría de todos los fanáticos del Hombre Araña, la respuesta llegó mucho antes de lo esperado ya que los productores Kevin Feige y Amy Pascal confirmaron que ya están trabajando en la cuarta entrega de la saga del héroe enmascarado.

En conversación con el New York Times, ambos expresaron cuáles son los planes futuros en el Universo Cinematográfico de Marvel y la franquicia de Spider-Man.

Acerca de lo que sigue para Spider-Man en el MCU y cuál sería el próximo crossover a desarrollarse, Feige señaló: "Va a aparecer alguna vez. El cuándo y el dónde, por supuesto, es la parte divertida, y la parte de la que no hablamos", señaló el productor, dando entender que Peter Parker si estará presente en alguna próxima película de Marvel.

Sobre cuál será el futuro de Spider-Man en la pantalla, ambos revelan que ya están planeando la siguiente historia del personaje de Tom Holland. "Amy y yo, Disney y Sony estamos hablando: sí, estamos comenzando a desarrollar activamente hacia dónde se dirige la historia, lo cual solo digo abiertamente porque no quiero que los fanáticos pasen por ningún trauma de separación como lo que sucedió después "Lejos de casa”. Eso no ocurrirá esta vez", señaló Feige.

Mientras que Pascal agregó: "Al final de la película que acabamos de hacer, ves a Spider-Man tomar una decisión trascendental, una que nunca antes lo habías visto tomar. Es un sacrificio. Y eso nos da mucho con qué trabajar para la próxima película".

Los productores también fueron consultados acerca de cómo planean superar lo logrado por Spider-Man: No Way Home al traer de regreso a personajes de las películas protagonizadas por Andrew Garfield y Tobey Maguire. Recordemos que tal como muestra el tráiler, Jamie Foxx, Willem Deffoe y Alfrend Molina, repitieron sus papeles como los villanos de las sagas anteriores.

Pascal expresó que "no todas las películas de Spider-Man van a tener una multitud de personajes. Ese enfoque fue el adecuado para este. No puedes pensar en superarte en términos de espectáculo. De lo contrario, las películas se hacen cada vez más grandes sin ningún motivo, y no es un buen resultado.

"Pero queremos intentar siempre superarnos en términos de calidad y emoción. Kevin y yo nunca queremos perder de vista una cosa: Peter Parker. Que es un niño normal. Que se queda huérfano una y otra vez. Que es un adolescente, por lo que todo en su vida está en un tono elevado y todo importa más que nada. Que está alimentado por la bondad y la culpa. Que está luchando por una causa mayor y que la prensa lo vilipendia", puntualizó Pascal.

