Hace años que no se hablaba de esta película, pero tras The Amazing Spider-Man 2, el personaje interpretado por Andrew Garfield desapareció de los planes de Sony para darle vida a un nuevo universo.

Y es que Tom Holland fue el nuevo elegido de la compañía, que en conjunto con Marvel Studios, incluyó a Spidey en las historias de Avengers y le dio una nueva trilogía que tuvo su momento más alto este mes con No Way Home. Pero ahora, los fanáticos tienen una nueva solicitud para Sony.

ATENCIÓN: A CONTINUACIÓN HAY SPOILERS DE SPIDER-MAN: NO WAY HOME. SI NO VISTE LA PELÍCULA, NO SIGAS LEYENDO LAS SIGUIENTES LÍNEAS:

Si ya viste Spider-Man: No Way Home o no te interesan los spoilers, sabrás que estos requerimientos de los fanáticos tienen un motivo más que claro

En la tercera parte del Hombre Araña el Multiverso llegó a Marvel; y no conforme con presentar a villanos de películas pasadas como Doctor Octopus de Alfred Molina o Electro de Jamie Fox, pudimos volver a ver en pantalla a los históricos Spider-Man: Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Justamente de este último han estado todas las miradas, ya que su regreso fue uno de los momentos más emocionantes en la película, sobre todo por el recuerdo de este Peter Parker de su gran amor, Gwen Stacy.

Con esta reivindicación del personaje tras una muy criticada The Amazing Spider-Man 2, en redes sociales ya son varios los que incluso iniciaron una campaña para tener una tercera parte de la historia del Peter de Garfield.

Es más, algunos incluso van más allá y piden que se enfrente a dos villanos que están siendo parte de un universo único de Sony: Venom y Morbius.

Si ya viste Venom 2 y Spider-Man 3; recordarás que el personaje de Tom Hardy pasó por el universo del Peter de Tom Holland, pero en el final volvió a su propio universo, confirmándose que no comparte mundo con este Hombre Araña.

En el caso de Morbius, que se estrenará en enero protagonizada por Jared Leto, los trailers han confundido a varios sobre en qué universo se encuentra, esto porque han encontrado detalles del Spider-Man de Maguire (grafitis en las paredes), de Garfield (el mismo edificio Oscorp) y el más notorio de todos: el Vuitre de Michael Keaton, villano en Spider-Man Homecoming.

Además, Morbius hace una referencia clara de Venom, por lo que se puede entender que comparten el mismo universo. Aquí es donde muchos piden que el Spider-Man de este mundo, al confirmarse que Eddie Brock y su simbionte no están en el de Tom Holland, pueda ser Andrew Garfield.

El actor ha tenido un gran año tras el estreno de Tick Tick Boom! en Netflix; y son varios los que quieren volver a verlo en el traje de Spidey. Es más, para este 25 de diciembre los fans ya tienen programado pedir oficialmente The Amazing Spider-Man 3 con el hashtag #MakeTASM3, esperando que se convierta en tendencia en todo el mundo y replique proyectos como el corte de Justice League de Zack Snyder, que empezó de la misma forma.