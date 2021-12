Spider-Man: No Way Home | Explicación y qué significa la primera escena post-créditos

Finalmente llegó a la pantalla la nueva película deMarvel “Spider-Man: No Way Home”, con la tercera entrega de la saga protagonizada por Tom Holland y Zendaya aterrizando en los cines nacionales la jornada de este miércoles.

La película es uno de los estrenos más esperados del año debido a la alta expectación que hay por los regresos de personajes icónicos de las franquicia de Spider-Man y que producirán uno de los crossover más ambiciosos del último tiempo.

En el filme, tal como lo muestra el tráiler aparece un preocupado Peter Parker que ve cómo su mundo ha cambiado abruptamente desde que se reveló su identidad secreta tras la muerte de Mysterio (Jake Gyllenhaal).

Los personajes llegaron al mundo de Peter Parker de Holland, debido a un hechizo fallido del Doctor Strange que fracturó el multiverso.

Los villanos de The Amazing Spider-Man cinta protagonizada por Andrew Garfield, que estarán en la película son Electro de Jamie Foxx y The Lizard de Rhys Ifans,. Además, Doctor Octopus de Alfred Molina, The Sandman de Thomas Haden Church y Green Goblin de Willem Dafoe también volverán a la pantalla grande, quienes fueron parte de las sagas de Tobey Maguire.

La cinta, al igual que la mayoría de las películas de Marvel contiene escenas post créditos que abre una pequeña ventana para que los fans tengan una idea de lo que vendrá a futuro

¿Qué significa la primera escena post créditos de Spider-Man: No Way Home?

SPOILERS A CONTINUACIÓN.

Al final de la cinta y tras una larga batalla, los villanos de sagas anteriores finalmente son curados y regresan a sus universos junto con los otros Peter Parkers (Tobey Maguire y Andrew Garfield). Tras eso, se ve que Peter (Tom Holland) ha vuelto a una vida de anonimato intentando salvar al mundo.

La escena post créditos muestra a Eddie Brock (Tom Hardy) bebiendo en un bar. El periodista junto a su amigo simbionte Venom, conversa sobre los Avengers y su saga con un bartender interpretado por Cristo Fernández, quien le dice que su familia desapareció por cinco años por culpa de Thanos.

Eddie decide localizar a "Spidey" en Nueva York, pero Venom nota que están pasados de copas y deciden ir a nadar desnudos. Antes de que puedan nadar desnudos, son teletransportados, probablemente enviados a casa como resultado del mismo hechizo que Strange usó para enviar a los otros Spider-Man y sus villanos de regreso a sus universos.

Sin embargo, no se fueron del todo ya que quedó un fragmento de simbionte en el suelo del bar, dejando claro que la historia entre Venom y Spider-Man aún no ha terminado.