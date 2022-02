Doctor Strange 2 | ¿Quién es América Chávez, el personaje clave de Doctor Strange in the Multiverse of Madness?



El próximo 6 de mayo llegará a la pantalla grande la segunda parte de Doctor Strange, donde se abrirá el multiverso de Marvel de forma definitiva tras los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home.

En Doctor Strange in the Multiverse of Madness, viajaremos a lo desconocido con Doctor Strange, quien, con la ayuda de aliados místicos tanto antiguos como nuevos, atraviesa alucinantes y peligrosas realidades alternativas del Multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario.

El elenco está compuesto por Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, con Michael Stühlbarg y Rachel McAdams. La película está dirigida por Sam Raimi y Kevin Feige es el productor. Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll y Jamie Christopher son los productores ejecutivos. El guion está escrito por Michael Waldron.

Hace solo 5 días se estrenó el segundo tráiler oficial de filme de Marvel, donde los fanáticos se encuentran entusiasmados sobre el contenido que podría revelar el segundo tráiler oficial del film Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

De acuerdo a lo que se pudo observar en el tráiler número dos de Doctor Strange volveríamos a ver a él Profesor X, que será interpretado nuevamente por Patrick Stewart, el personaje aparecería en la escena donde Stephen Strange está en una extraña mansión esposado, escoltado por soldados de Ultrón, y alguien le habla desde una plataforma.

Por otro lado hay un personaje adolescente que ha despertado mucho interés de los fans del Universo Cinematográfico de Marvel.

¿Quién es América Chávez la adolescente que sale en Doctor Strange 2?

El personaje de América Chávez está interpretado por la actriz Xochitl Gomez, América Chávez o Miss América es un personaje creado por Joe Casey y Nick Dragotta. Siendo la primera superheroína latina y abiertamente lesbiana de Marvel Cómics.

Entre sus otros poderes destacan su velocidad, fuerza, vuelo, la, teletransportación, la capacidad de abrir portales para viajes interdimensionales, su habilidad para esquivar balas, bioluminiscencia y gran resistencia.

En los cómics, ha sido parte de la Brigada Adolescente, los Jóvenes Vengadores, A-Force, Ultimates, y de los Vengadores de West Coast, y tiene como mejor amiga a Kate Bishop, un personaje que recientemente apareció en el MCU en la serie Hawkeye.

Apareció por primera vez en los cómics en Vengeance #1 en 2011.