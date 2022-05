Doctor Strange in the Multiverse of Madness | ¿Quién es Xochitl Gómez, la actriz que da vida a América Chavez?

Quedan solo dos días para el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness y las expectativas sobre la nueva película son cada vez mayores debido a la aparición de importantes personajes como Scarlet Witch, Wong y la llegada de Los Illuminati, liderados por el Profesor X en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Eso no es todo, porque también hará su debut América Chavez desde una dimensión alternativa gracias a sus particulares poderes y que será interpretada por la actriz de ascedencia mexicana Xochitl Gómez.

Miss América, es una adolescente latina bisexual que suele vestirse de forma tal que tiene un gran parecido a Capitán América. Fue criada por sus dos madres en el Paralelo Utópico, una dimensión fuera del tiempo, que posteriormente llegó al Multiverso.

Esta heroína debutó en las páginas de Vengeance #1 en 2011, y entre sus capacidades puede volar, tiene fuerza y velocidad sobrehumana, y es invulnerable.

¿Quién es Xochitl Gómez, la actriz que aparece en Doctor Strange 2?

Esta no será la primera vez que la adolescente aparecerá en televisión. Antes de su llegada a Marvel, participó de algunas series de Netflix como The Baby-Sitters Club o Gentefied.

"Es genial que los fans puedan ver a una persona joven en medio de una gran historia como esta, y saber que las cosas que suceden en la vida de nuestros niños son importantes porque determinan en quién se convertirán cuando sean adultos", manifestó Gómez al momento de establecer la importancia de su personaje en la nueva cinta.

En cuanto a la preparación para su papel, la joven actriz leyó muchas novelas gráficas. “Tomé cosas que estaban en los comics y las aligeré un poco porque tiene menos experiencia”, remarcó y continuó: “Fue un desafío divertido explorar lo que podría ser una América Chávez más joven y menos experimentada, pero insinuar la líder que será más adelante”, concluyó.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness debutará este jueves 5 de mayo y su preestreno será el miércoles 4.