Este miércoles se reveló el tráiler oficial de 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness', la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel, pese a que este se había dado a conocer en una de las escenas post-créditos de 'Spider-Man: No Way Home'.

Y todo parece indicar que este avance deja más preguntas que respuestas sobre esta nueva entrega porque parece que el Multiverso de la locura se recuperará poco después de la conclusión de WandaVision, donde se vio a Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) retirarse a la soledad para estudiar Darkhold, un antiguo libro de hechizos.

Ahora parece ser que es una villana, superada por el poder mágico que le otorga el libro. Pero ella parece que no será la única a la que Strange deberá enfrentarse, sino también a Evil Doctor Strange, visto en Marvel's What If?.

Junto al tráiler oficial, Marvel escribió:"El Multiverso es un concepto sobre el que sabemos espantosamente poco".

Cabe recordar que la película experimentó nuevas grabaciones "significativas" que tuvieron una duración de seis semanas, por lo que la fecha de estreno, que estaba contemplada para el mes de marzo de 2022, se atrasó para el próximo 6 de mayo.

Sin más preámbulos, revisa el impactante tráiler a continuación: