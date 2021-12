Doctor Strange 2 | Primer tráiler hace un guiño a la serie de Disney: ¿Cómo The Multiverse of Madness se conecta con Wandavision?

¡Ya está aquí el tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness! La nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel entregó el primer vistazo de lo que vendrá en la saga protagonizada por Benedict Cumberbatch.

Una de las apariciones más esperadas fue el regreso de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) a la pantalla, en donde la conocida Avenger tendrá una participación muy importante, y no solo eso, ya que los fans de Wandavision identificaron inmediatamente un guiño a la exitosa serie de Disney estrenada este año.

En el tráiler, Wanda admite que cometió errores, refiriéndose a los hechos de Wandavision. Strange, busca ayuda para arreglar el universo y decide buscar a la Bruja Escarlata, quien piensa que el Dr. está allí para recriminarle lo ocurrido en Westview.

Doctor Strange de Cumberbatch estaba programado para aparecer en una escena extra de WandaVision, pero finalmente se decidió prescindir del cameo potencialmente distractor. "Le habría quitado a Wanda, que es lo que no queríamos hacer", dijo el director de Marvel Studios, Kevin Feige, a Rolling Stone. "No queríamos que el final del programa se convirtiera en un producto básico para pasar a la próxima película [a la] aquí está el tipo blanco, 'Déjame mostrarte cómo funciona el poder'''.

¿Qué pasó en Wandavision?

SPOILERS A CONTINUACIÓN

La exitosa serie de Marvel tiene lugar luego de los eventos ocurridos en Avengers: Endgame, en donde la muerte de Vision (Paul Bettany) a manos de Thanos, devasta a la joven bruja, quien era pareja del superhéroe. Es por eso que sumida en su dolor, Wanda se dirige al lugar en donde Vision tenía pensado que construyeran su hogar, junto con su nueva vida. Y debido al duelo que lleva, la más joven de los Maximoff crea su propia ciudad de fantasía, encerrando a los ciudadanos de Westview, quienes son parte del mundo ideal de The Scarlet Witch. Al final de la serie, Wanda decide exiliarse para vivir en penitencia por el daño que causó.