El Universo Cinematográfico de Marvel Studios se está expandiendo cada vez más por Disney Plus y en el cine. En esta ocasión Marvel competirá con las cintas de DC Comics.

El año 2021 finalizó con la película Spider-Man: No Way Home siendo un éxito tremendo, pero eso no detiene a él mundo de Marvel Studios que viene recargado con nuevas cintas para el 2022.

Doctor Strange y el multiverso de la locura. El Doctor Strange viaja al multiverso para enfrentarse a un misterioso nuevo adversario con la ayuda de nuevos y antiguos aliados místicos. Ahí se dejará notar que la historia transcurre después de lo sucedido en 'Spider-Man: No Way Home', donde ya todo estuvo a punto de saltar por los aires por la intromisión de Peter Parker cuando estaba realizando un complicado hechizo.

Thor: Love and Thunder. La cuarta entrega del Dios del Trueno de Marvel Studios reunirá grandes personajes como Jane Foster, Valkiria, los Guardianes de la Galaxia y presentará a un villano tan impactante como Gorr, el carnicero de los dioses.

Black Panther: Wakanda Forever. Esta película será muy emotiva porque rendirá homenaje al personaje T’Challa y al actor Chadwick Boseman. Por ahora, no se han desvelado muchos detalles de lo que está preparando Marvel Studios para esta historia, pero seguro que impactará tanto como la primera entrega de 2018.

Por otro lado DC Comics llegarán las cintas The Batman, Black Adam, The Flash y Aquaman siendo una competencia para Marvel.

¿Cuáles son las fechas de estreno de las películas de Marvel?

Doctor Strange y el multiverso de la locura: 6 de mayo de 2022.

Thor: Love and Thunder: 8 de julio de 2022.

Black Panther: Wakanda Forever: 11 de noviembre 2022.