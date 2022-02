Calendario de estrenos DC 2022 | ¿Cuándo salen The Batman, Black Adam, The Flash y Aquaman 2?

Este año 2022 por parte de DC Comics llegarán las cintas The Batman, Black Adam, The Flash y Aquaman, que pretenden competir con los estrenos de Marvel Studios que en este caso son: Doctor Strange en el multiverso de la locura, Thor: Love and Thunder y Black Panther: Wakanda Forever. Así que tendremos un gran año para volver al cine.

Volveremos a ver al Caballero Oscuro en “The Batman”, que estará interpretado por Robert Pattinson. La historia tratará sobre el segundo año del justiciero de Gotham y cómo debe demostrar que es el mejor detective del mundo para resolver unos asesinatos a gente de la alta sociedad de Gotham. Dirigida por Matt Reeves.

Black Adam es la némesis de Shazam, superhéroe de DC. Un hombre que comenzó siendo un esclavo y logró convertirse en algo mucho más grande obteniendo, al igual que Shazam, sus poderes a través de la magia. El personaje ha sido redefinido por los escritores de DC Comics Jerry Ordway, Geoff Johns y David S.

The Flash. Esta será una de las películas de DC Comics de 2022 que pueden cambiarlo todo. Ya que el velocista más famoso de los cómics viajará al pasado para evitar la muerte de su madre y eso cambiará drásticamente el presente. Por lo que pueden alterar toda la línea de tiempo. El director encargado es Andy Muschietti.

Aquaman and the Lost Kingdom. Secuela del éxito de 2018 donde volveremos a ver más aventuras subacuáticas junto a Jason Momoa. James Wan ha prometido que habrá mucho más terror, acción y grandes monstruos marinos.

¿Cuándo se estrenan los films de DC Comics?

Estrenos

The Batman: 4 de marzo.

Black Adam: 29 de julio.

The Flash: 4 de noviembre.

Aquaman 2: 21 de diciembre.