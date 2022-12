Han sido duros días para La Roca, ya que no parece aceptar que Black Adam tuvo un pésimo desempeño en la taquilla. En redes sociales aseguran que incluso Johnson rechazó cameo en Shazam 2 como Black Adam.

Son muchos los rumores que aseguran que Dwayne Johnson y Warner Bros. han visto el quiebre de su relación y es que luego de 15 años de lucha para interpretar a Black Adam, además de solicitar el regreso de Henry Cavill como Superman, La Roca no pareciera aceptar que el filme no tuvo el debut esperado en la taquilla.

Ahora se suma el hecho de que el actor habría rechazado realizar un cameo en Shazam: La Furia de los Dioses, de la misma manera en que dijo que no a realizar el cameo en la primera entrega.

Simplemente dijo que no

El periodista de The Wrap, Umberto Gonzalez, confirmó mediante la respuesta a un tweet, que La Roca rechazó realizar un cameo para Shazam 2 cuándo se le preguntó.

Cabe destacar que para la primera entrega de la película de Zachary Levi, el actor también habría rechazado realizar un cameo, esto debido a que según los dichos de Johnson, el actor no habría querido participar ya que quería honrar la historia de ambos personajes realizando películas por separado.

Black Adam fracaso de taquilla

Hay que recordar que Black Adam no ha estado exento de polémicas ya que la taquilla no ha acompañado al nuevo film de DC Studios y en varios medios estadounidenses se asegura que el film del antihéroe haría perder a Warner entre 50 y 100 millones de dólares.

Mientras que Dwayne Johnson aseguraba en un tweet compartiendo la noticia de Deadline que las ganancias de Black Adam estaban entre $52 y $72 millones de dólares, mientras que el exeditor en jefe de The Hollywood Reporter, Matthew Belloni, asegura en su blog Puck, que ejecutivos de Warner le han dicho que las previsiones de taquilla de Deadline estaban arregladas y que habría sido el mismo equipo de Johnson quiénes habrían filtrado estas cifras.

El DC Universe de Safran y Gunn

Es conocido que el futuro del universo cinematográfico de DC está en caos, esto luego de la llegada de James Gunn y Peter Safran como nuevos CEOs de la franquicia, en dónde ya se anunció que Henry Cavill no volvería a realizar el papel de Superman en el reinicio que tendría el universo, esto a pesar de que en octubre pasado el mismo Cavill habría dicho que tendríamos al superhéroe de vuelta por su cameo en Black Adam.

De igual forma, está en duda la continuación de Wonder Woman de Gal Gadot debido a los rumores de la cancelación de la tercera entrega y además no se sabe cuál será el futuro de los personajes que estrenaran películas durante el próximo año como Shazam 2, Aquaman y The Flash.

Recordemos que The Flash no ha estado fuera de polémicas por el actuar de su protagonista, Ezra Miller, el que se ha visto en varios escandalos durante el último año, lo que puso en duda el futuro de la cinta. Además, no podemos olvidar que el futuro de Black Adam es aún más incierto.

Por el momento habrá que esperar ya que James Gunn ya confirmó que a principios de año compartirán más noticias sobre el futuro del DC Universe.