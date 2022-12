¿Conflictos en DC?. Descubre la razón por la que el actor no quiso participar en otras películas importantes de la franquicia.

¿Por qué Dwayne Johnson no hizo un cameo en The Flash como Black Adam?

Cuando se anunció la cinta Black Adam, muchos desarrollaron expectativas sobre como sería el largometraje que según su protagonista Dwayne Johnson, marcaría un antes y un después en el Universo DC. Sin embargo, el largometraje no cumplió las suposiciones que declaró el actor, ya que no habrá segunda parte, debido a los ingresos insuficientes que recaudó la cinta, lo que no estuvo exento de polémicas, ya que además, Johnson, ha sido acusado por Warner Bross en dar información falsa para defender el pellejo del film.

¿Se habrá enojado mucho La Roca y no quiso participar en otras cintas? ¿Serán pataletas?. Descubre a continuación la razón por la que no quiso participar enThe Flash ni en otras películas DC.

Según señalan fuentes de Hollywood, Johnson se comportó de forma arrogante antes de que sus planes no fueran lo esperado y rechazó formar parte de otras entregas importantes para la franquicia.

Pareciera que la problemática se basa en que el intérprete esperaba que Black Adam funcionara como uno de los pilares que edificaran el Universo DC, al mismo nivel que Wonder Woman, Superman o Batman, por lo que no quería, bajo ninguna circunstancia, ser un personaje secundario.

Por otro lado, The Flash, sigue en constantes cambios para adaptarse a los cambios de la compañía que ha impuesto la dupla de James Gunn y Peter Safran, que alguna vez también involucró a Black Adam. Según Umberto González de The Wrap, señala que durante la filmación original de la cinta se le ofreció a Dwayne Johnson hacer un cameo:

“Una última pieza de información de Black Adam, según mis fuentes, hace mucho tiempo cuando The Flash estaba filmando originalmente, se le preguntó al presidente de producción de 7 Bucks, Hiram García, si Dwayne podía hacer un cameo como Black Adam en la película; sin embargo, García "declinó cortésmente".

Bueno, es entendible, molestarse cuando se pone esfuerzo y energía en un proyecto que finalmente fracase. Esperamos que las cosas se solucionen en el Universo DC.