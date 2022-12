Aseguran que Wonder Woman 3 no llegará a la pantalla

Una cinta que muchos esperan es Wonder Woman 3, la cinta llegaría a revolucionar el mundo cinematográfico de DC. Una especie de cambio de liderazgo que presentaría a una super heroína era lo que se esperaba en la pantalla, sin embargo, desde que el estudio ha realizado cambios internos, se han presentado nuevas decisiones en diversos aspectos, pero nunca creíamos que una de ella fuera a ser la cancelación de Wonder Woman 3.

¿Qué pasó con Wonder Woman 3?

Según The Hollywood Reporter y confirmado después por Deadline, afirman que Patty Jenkins entregó hace un tiempo reciente el tratamiento para Wonder Woman 3 que escribió junto a Geoff Johns y la respuesta recibió por parte de James Gunn y Peter Safran es que el proyecto no encaja y no es lo que ellos quieren para el futuro del estudio de producción DC. Por ahora se desconoce cuál será el siguiente proyecto, propuesta o paso para potenciar las aventuras en solitario de los super héroes queridos de los comics Dc como Wonder Woman (La mujer maravilla), interpretada por Gal Gadot.

El hecho no se explica por razones de costos, pero eso no quita que Warner vaya a ahorrarse lo suyo con esta decisión. Por lo visto, Gadot iba a cobrar 20 millones de dólares por la película y Jenkins otros 12. Además, por el debut catastrófico en taquilla de Wonder Woman 1984, no nos cuesta demasiado sospechar que se haya tomado esta decisión.

Pareciera que existen apuros en DC Studios. Por lo visto, será la próxima semana cuando los ejecutivos tenga lugar una reunión que empezará a aclarar un poco las cosas. Deseamos lo mejor de las suertes, sobre todo por los fans que siempre están presentes sobre las nuevas producciones de sus personajes de cómics favoritos.

Mientras tanto, estaremos atentos a las siguientes novedades sobre Wonder Woman 3.