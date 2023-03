¿Qué dicen las primeras críticas? Shazam! Fury of the Gods se acerca a su gran estreno

Ya queda menos para el estreno de Shazam! Fury of the Gods, secuela de la película del año 2019, Shazam! Una cinta DC que muchos han estado esperando y seguramente, causará sensación en su debut por la pantalla grande. Cabe señalar, que como siempre, la prensa especializada siempre tiene la oportunidad de visualizar las películas antes de su lanzamiento, así que, revisemos a continuación qué se dice del largometraje en el siguiente título.

¿Qué dicen las primeras críticas de Shazam! Fury of the Gods?

A pesar de las críticas que ha recibido la re estructuración del Universo DC, algunas cintas han causado una buena recepción por parte de la crítica, tales como Shazam! Fury of the Gods. Conoce los comentarios aquí.

The Movie Podcast

¡#ShazamFuryOfTheGods es EMOCIONANTE! David F. Sandberg crea una historia cautivadora y verdaderamente divertida que se puede celebrar con toda la familia. Rachel Zegler, Jack Dylan Grazer y Dijmon Hounsou destacan para mí. ¡Fury of The Gods es DIVERSIÓN SUPERPODEROSA!.

Eric Eisenberg

¡Shazam! Fury Of The Gods es una secuela súper divertida y digna. No es una película de cómics que cambie el juego, pero te conquista con sus personajes y energía. Tiene algunas sorpresas reales y una sensibilidad inteligente que se adapta bien, además de una acción de monstruos creativa y emocionante. #ShazamMovie

Joseph Deckelmeier

#ShazamFuryOfTheGods es una aventura familiar MÁGICA e HILARANTE. David F. Sandberg SOBRECARGA todo lo que hizo que la primera película fuera especial con el corazón de la historia siempre en la familia Shazam. Rachel Zegler y Jack Dylan Grazer roban cada escena. #ShazamMovie

Courtney Howard

#ShazamFuryOfTheGods // #ShazamMovie es una secuela superpoderosa que tiene un gran impacto. Una combinación súper sólida, súper divertida y súper inteligente de hilaridad, corazón y heroísmo. Aumenta la acción y la irreverencia a un grado delicioso. Helen Mirren, Lucy Liu y Rachel Zegler son las mejores. ¡El dragón!

Jamie Broadnax

Shazam continúa apoyándose en su tontería e inmadurez en esta secuela que nos dice que esta franquicia permanecerá para mantener estas películas divertidas, ligeras y bufonescas. La secuela viene con más acción, villanos convincentes y un antihéroe complicado. #ShazamFuryOfTheGods #Shazam2

¿Cuándo se estrena Shazam! Fury of the Gods en cines chilenos?

La cinta se estrena el día 16 de marzo de 2023.