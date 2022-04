La producción modificó la fecha de estreno de Shazam 2 para no estrenarse el mismo día de otra super producción.

Shazam: Fury of the Gods ya no se estrenará en cines el próximo 16 de diciembre de 2022. Así lo ha anunciado recientemente Warner en el marco de la CinemaCon debido a que otra super producción eligió esa fecha para su debut.

Hace algún tiempo ya se había dado a conocer que varias películas de DC y Warner Bros como The Flash, Aquaman and the Lost Kingdom y Black Adam habían retrasado sus fechas de estreno, sin embargo, Shazam 2 se había adelantado del 2 de junio de 2023 al mes de diciembre.

El motivo para dicho cambio se debe a que este miércoles, Disney anunció que Avatar 2 cuyo título será Avatar: The Way of Water, debutará de acuerdo a sus planes, el 16 de diciembre.

Pese a esta modificación, Zachary Levi volverá a su papel como el personaje principal junto a Jack Dylan Grazer, Asher Angel, Rachel Zegler, Adam Brody, Ross Butler, DJ Cotrona, Grace Fulton y Meagan Good, junto con Lucy Liu, Djimon Hounsou y Helen Mirren.

¿Cuál es la nueva fecha de estreno de Shazam! Fury of the Gods?

De acuerdo a lo informado por la compañía, la nueva fecha de estreno de Shazam! será para el próximo 21 de diciembre de 2022.

La producción seguirá la historia del adolescente Billy Batson quien, al recitar la palabra mágica "¡SHAZAM!", se transforma en su alter ego de superhéroe adulto.