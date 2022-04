Este miércoles, luego de años y meses de suspenso, Disney reveló en el evento CinemaCon en Las Vegas, el primer tráiler oficial de la secuela de Avatar de James Cameron. Eso no fue todo ya que también anunció su título oficial.

Fue el productor Jon Landau quien dio a conocer como serán cada una de las secuelas, manifestando que cada historia será independiente. “En el centro de cada una de las cuatro secuelas estará la familia Sully. Cada historia será independiente y cada una llegará a su propia conclusión”, expresó.

Agregó que "habrá una resolución satisfactoria para cada película, pero cuando se mira como un todo, el viaje a través de las cuatro creará una saga épica más grande. El viaje a través de las cuatro películas creará una saga conectada".

Avatar 2 seguirá los pasos de Jake Sully y Neytiri, ambos como miembros de la tribu Na'vi en el planeta Pandora, quienes deberán enfrentar a otros humanos que invaden el planeta, por lo que deben huir a la región de arrecifes para buscar aliados, especialmente a un grupo llamado Metkayina.

¿Cuál es el título oficial de Avatar 2 y cuándo sale el primer tráiler?

De acuerdo a lo informado por Landau, el título oficial de Avatar 2 será Avatar: The Way of Water, nombre que se había dado a conocer en 2018, pero que no había sido confirmado hasta ahora.

Además, se corroboró que el primer tráiler se proyectará exclusivamente en cines junto con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, el próximo 4 de mayo de 2022. Disney reveló además que relanzará Avatar original el próximo 23 de septiembre en todo el mundo con audio y sonido remasterizados.