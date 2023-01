Shazam! revela su nuevo traje en el primer póster de Fury of the Gods

Hay nuevas noticias sobre el film Shazam! Fury of the Gods. Aunque no exista tanta información oficial sobre detalles de la película, durante el último tiempo, se han dado a conocer anuncios que han sorprendido a sus fans a través de sus redes sociales. Se tratan nada más ni menos que los nuevos pósters de la secuela de Shazam.

¿Cuáles son los nuevos pósteres de Shazam! Fury of the Gods?

A través de un post en Twitter, los nuevos pósters de la cinta, se presentan las versiones heroicas de Billy Batson y su familia. Así, mientras en un afiche vemos solo a Shazam, en el otro el héroe desataca junto a sus hermanos.

¿Cuándo se estrena Shazam! Fury of the Gods?

¡Anoten la fecha! Solo quedan meses para el estreno de la película DC, la cual tendrá su debut en la pantalla grande el día 17 de marzo de 2023.

¿Cuál es la sinopsis de Shazam! Fury of the Gods?

La sinopsis de esta secuela del legendario Shazam!, inicia tras la derrota a Sivana y a los Siete Pecados Capitales al final de la primera entrega, la familia Shazam deberá enfrentarse a amenazas mucho más peligrosas con la llegada de las hijas de Atlas, Hespera y Kalypso.

¿Cuál es el elenco de Shazam! Fury of the Gods?

La película será dirigida por David F. Sandberg, y protagonizada por Asher Angel y Zachary Levi como William Batson; Jack Dylan Grazer y Adam Brody como Frederick Freeman Grace Caroline Currey como Mary Bromfield; Ian Chen y Ross Butler como Eugene Choi; Jovan Armand y D.J. Cotrona como Pedro Peña; Faithe Herman y Meagan Good como Darla Dudley; Djimon Hounsou como Shazam; Rachel Zegler como Anthea; Lucy Liu como Kalypso; y Helen Mirren como Hespera.

Tras diversos cambios y modificaciones que ha experimentado DC Studios, nos alegra saber que el proyecto cinematográfico de Shazam! Fury of the Gods, siguió en pie y podrá ser disfrutado por sus fans en la pantalla grande.

¿Existe un tráiler o avance oficial de Shazam! Fury of the Gods?

El avance oficial de la cinta es el siguiente: