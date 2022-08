La cancelación que sufrió Batgirl esta semana encendió las alarmas de los fanáticos de las películas inspiradas por DC Comics, sobre todo por las polémicas y radicales medidas que está tomando la plana ejecutiva de Warner Bros. Discovery tras la fusión de las empresas.

Batgirl no fue la única afectada, porque el futuro de The Flash sigue siendo incierto debido a los controversiales comportamientos de su protagonista Ezra Miller.

Esta semana, tras entregar los resultados de su segundo trimestre, durante una sesión de preguntas y respuestas, Warner Bros. Discovery tiene un plan de 10 años para los héroes y villanos del Universo DC.

¿Qué pasará con las películas DC?

El director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, fue quien reveló la estrategia que tienen para sacarle provecho al futuro del Universo DC en el cine.

"Nuestra ambición es traer de vuelta a Warner y producir grandes películas de alta calidad, y mientras observamos las oportunidades que tenemos en general, DC es una de las primeras en la lista para nosotros", subrayó primero Zaslav.

Así mismo, indicó que "miras a Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman: estas son marcas conocidas en todo el mundo. La capacidad de impulsarlas globalmente con una gran historia es una gran oportunidad para nosotros. Hemos hecho un reinicio. Hemos reestructurado el negocio. Nos vamos a concentrar".

Entonces, el ejecutivo se volcó a plantear que seguirán el modelo de éxito que ha alcanzado Disney y Marvel, de la mano de Kevin Feige.

De ahí que Zaslav contó que "habrá un equipo con un plan de 10 años centrado solo en DC. Es muy similar a la estructura que Alan Horn y Bob Iger armaron, de manera muy efectiva, con Kevin Feige en Disney".

"Creemos que podríamos construir un negocio de crecimiento sostenible y mucho más fuerte a largo plazo fuera de DC. Y como parte de eso, vamos a centrarnos en la calidad", aseguró.

Eso para luego recalcar que "no vamos a estrenar ninguna película antes de que esté lista. No vamos a estrenar una película para hacer un trimestre. No vamos a estrenar una película a menos que el enfoque sea: '¿Cómo hacemos que cada una de estas películas en general sea lo mejor posible?'".

"Pero DC es algo que creemos que podríamos mejorar y estamos enfocados en eso ahora. Tenemos algunas grandes películas de DC por venir: Black Adam, Shazam y Flash, y estamos trabajando en todas ellas. Estamos muy entusiasmados con eso", remató.