Desde que asumieron sus nuevos roles el 1 de noviembre, Gunn y Safran se han estado reuniendo con otros jugadores clave en el universo de DC. Además, han dado a conocer noticias como la cancelación de la secuela de Black Adam como también, Wonder Woman 3. Hace poco nos enteramos que la cinta protagonizada por Robert Patinson, The Batman, no se integrará al universo DC, y ahora, acabamos de conocer el retiro de Henry Cavill en Superman.

¿Por qué Henry Cavill se retira de Supeman?

La respuesta es que, James Gunn está escribiendo el guión de la nueva cinta de Superman y esta hablará sobre los años donde el super héroe es más joven, por tanto será interpretado por otro actor. Gunn y su copresidente y codirector ejecutivo de DC Studios, Peter Safran, tuvieron una reunión con Cavill para compartir las noticias y discutir ideas con el fin de colaborar potencialmente en el futuro en otra cosa, tal vez en un papel diferente.

“Peter y yo tenemos una pizarra de DC lista para usar, por lo que no podríamos estar más entusiasmados; podremos compartir información emocionante sobre nuestros primeros proyectos al comienzo del nuevo año”, escribió Gunn en Twitter el miércoles. “Entre los que están en la lista está Superman. En las etapas iniciales, nuestra historia se centrará en una parte anterior de la vida de Superman, por lo que el personaje no será interpretado por Henry Cavill. Pero acabamos de tener una gran reunión con Henry y somos grandes admiradores y hablamos sobre una serie de posibilidades emocionantes para trabajar juntos en el futuro”.

La noticia ha sido un impacto sorprendente para los fans de la película que esperaban ver a Cavill como Superman, sin embargo, las cosas no serán así.

¿Cómo se lo tomó Henry Cavill la noticia de James Gunn?

El actor, tras anunciar su salida de la serie de Netflix The Witcher, luego de su regreso como Superman, reflexionó sobre el cambio en una publicación de Instagram y escribió : “Después de todo, no regresaré como Superman. Después de que el estudio me dijera que anunciara mi regreso en octubre, antes de la contratación [de Gunn y Safran], esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida. El cambio de guardia es algo que sucede. Respeto eso. James y Peter tienen un universo que construir. Les deseo a ellos y a todos los involucrados en el nuevo universo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas”.

Le deseamos éxito a Henry Cavill que de seguro tendrá nuevos proyectos cinematográficos, como también la producción nueva del super héroe a cargo de James Gunn.