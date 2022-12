Desde la llegada de James Gunn, pareciera que se está tomando bien en serio lo de ser director de DC Studios. Hace unos días nos enteramos de la cancelación de Wonder Woman 3, la cual no estuvo exenta de polémicas, como también la cinta Black Adam 2. Y ahora nos enteramos sobre la perspectiva del cineasta con la incorporación del film The Batman, protagonizada por Robert Patinson al universo DC.

¿Qué dijo James Gunn sobre The Batman?

El director DC, ha desmentido que Robert Pattinson vaya a entrar en el nuevo Universo DC como Batman: "Hay pocos periodistas que quiera más que Adam B. Vary, un buen tipo, pero en este caso tiene que buscar una nueva fuente porque esto es completamente falso", comentó James Gunn a un post de Variety, el cual señalaba que “Gunn y Safran están explorando la posibilidad de incorporar al Batman de Pattinson en su nuevo universo, contando con Reeves”.

En la actualidad, hay al menos 3 Bruce Wayne oficiales. Michael Keaton y Ben Affleck, quienes participan con sus respectivas versiones del Caballero Oscuro en 'The Flash' y Robert Pattinson es "la venganza" de Matt Reeves en The Batman, pero David Zaslav, director ejecutivo de de Warner Bros. Discovery, fue muy directo al respecto: "verán mucho crecimiento y oportunidades en DC, no habrá cuatro Batman".

¿Ya no habrá secuelas de Batman en el Universo DC?

Sí, habrá cintas de Batman en DC Studios, pero la cinta, The Batman no pertenecerá al universo de super héroes DC, si no que la cinta tendrá su propio mundo. Por tanto, está más que confirmado que el film tendrá un camino aparte.

En ese sentido, mientras se desconoce qué planean Gunn y Safran para las adaptaciones de DC Comics, El guión de The Batman 2 va en marcha por la pluma de Matt Reeves, quien citó el tweet de Gunn señalando: “La fuente que realmente me gusta de esto es el Sr. James Gunn”.

Parece que hay un pronóstico de caminos bien separados.