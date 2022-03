The Batman quizás no fue la película más esperada del último año, pero es lejos lo que los fans esperaban de The Batman. La cinta de Matt Reeves llegó a darle una nueva cara al personaje en la piel de Robert Pattinson, con actuaciones que dejan todo de sí, una oscuridad que te adentra a los miedos del protagonista y con misterios que por momentos te hacen olvidar que ves a un personaje salido de los cómics.

Desde su inicio de producción, el director de la trilogía moderna de El Planeta de los Simios buscó darle un giro a lo que se venía haciendo con las películas de superhéroes, lo que cumple a cabalidad en cada momento de la película, pero que también causa una impresión diferente si eres fan o no del hombre murciélago.

Sinopsis: Un vigilante con un oscuro pasado

La cinta nos muestra a un Bruce Wayne (Pattinson) que apenas comienza a adentrarse en la máscara del caballero de la noche y que deja toda la teatralidad, para darle espacio al miedo, la oscuridad y el realismo.

Con un par de años con el traje, Batman es un vigilante que intenta librar del crimen a Gotham, pero que a diferencia de cualquier versión del superhéroe en las películas de Christopher Nolan, Tim Burton e incluso la versión de Zack Snyder con Ben Affleck; es mucho más oscuro y brutal. Todo esto con un trauma evidente detrás por la muerte de sus padres, pero que se relativiza con el objetivo de defender el legado de su familia en una ciudad sin control.

Tal como se muestra en los trailers, Batman vive al límite de su fuerza, en una versión que es hasta ahora la más realista, dando a entender que este Batman salvo por su traje antibalas y su capa, sí podría ser cualquiera y vivir en esta época.

Como se ha dicho en la previa, The Batman traería la versión más detestivesca del vigilante; y se cumple en todo momento. La película es un filme de misterios, suspenso y un crimen que te envuelve desde un principio. Pero tampoco llega a confundirse con un thriller sanguinario.

Los personajes: El pasado y miedos se hacen parte de Batman, Catwoman y The Riddler

Si bien Pattinson aporta de su estilo con una actuación tensa y golpeada, acallando cualquier crítica por su elección como el protagonista, el ambiente de The Batman hace gran parte de lo que llega a ser la historia con una oscuridad permanente en la película.

Pero el actor, que en su momento recibió críticas por su pasado en la saga de Crepúsculo, en la cinta ya definitivamente cierra ese capítulo para las generaciones que solo lo recordaban como un joven vampíro.

Pattinson tiene una actuación descollante, que traspasa todo su sentir al espectador y a pesar de no decir mucho, sientes su angustia y miedo. La versión más oscura de Bruce Wayne es personificada a la perfección por el interprete, lo que no es sencillo al llevar en la mayor parte del tiempo el disfraz de Batman y expresar con sus ojos su sentir; lo que se asemeja por contraparte a un antagonista tan o más oscuro que el propio caballero de la noche.

Casi como una cinta de terror, desde un inicio ves cómo The Riddler, interpretado por un notable Paul Dano, es un asesino en serie perturbado y con un objetivo que va desde lo más general del crimen en Gotham, hasta su propia implicancia en los hechos.

Si bien en su mayoría de escenas porta una máscara, es difícil imaginarse a otro actor que no sea Dano en este rol. Y es que el personaje desde un inicio traspasa temor y angustia, pero no más que cuando se saca el traje y muestra quién es en realidad.

El reparto de The Batman también logran envolver al espectador en cada escena. Zoë Kravitz como Catwoman lo hace perfecto desde un inicio y con una historia que logra desenvolver las motivaciones del personaje.

A diferencia de otras películas, Selina Kyle tiene una historia igual o incluso más incrustada al crimen de lo que se piensa en un minuto. Kravitz no se achica ante Batman y cada momento se convierte en suyo en la pantalla.

Otro que se roba la película es Colin Farrel, que luce irreconocible como El Pingüino. Si bien desde los adelantos ya se podía entrever la actuación de Farrel, no es nada comparado con ver la producción. Desde su voz, gestos y performance, el actor personifica a la perfección al clásico villano en solo un adelanto a lo que veremos a futuro.

En el final, pero no menos importante, Jeffrey Wright es otro que logra adentrarse en un Jim Gordon que se convierte por primera vez en la pantalla en un verdadero compañero de Batman. Por varios momentos hasta se convierten en dos detectives investigando en Gotham, haciendo recordar clásicos modernos del género como Se7en, Shutter Island o la serie True Detective.

Una película de detectives con Batman en medio

Justamente eso es lo que es The Batman. Una película de detectives y misterios, pero que tiene a un tipo vestido de murciélago en medio de la escena del crimen. Imagen surreal pero que en cada segundo de la película se justifica. Auqnue es algo que hasta los mismos personajes secundarios les cuesta ver.

Y es que el ser un superhéroe, o antihéroe, pasa a segundo plano en medio de la búsqueda de un asesino en serie y además descubrir los oscuros secretos que oculta Gotham. Es por ello que las casi 3 horas que dura la película se pasan rápidamente, aunque no para todos.

Esto porque si bien The Batman cumple su rol como una cinta de crímenes y el descubrimiento de un asesino, se disfruta de distinta manera si eres un fan o no del personaje.

Ver a Batman en su rol más detectivesco y realista, sobre todo en un contexto en que los grandes superpoderes se han tomado el cine en el último tiempo con héroes como los Vengadores o la Mujer Maravilla; es algo que sin duda los fanáticos valorarán, pero para quienes no conozcan mucho del personaje, o creen que verán a Batman volando por los cielos, podría pasar solo como una gran película de detectives.

Y es que ese es el rol que Matt Reeves asume en la dirección, entregar un misterio que solo un detective puede resolver y tiene los recursos para ello. Y que en este caso, usa una máscara de murciélago.

Desde la música, la fotografía y la edición, The Batman puede ser hasta ahora la mejor película del personaje en términos de calidad cinematográfica; por lo que no sería extraña verla en la próxima temporada de premios.

El soundtrack quizás es lo que se roba la película en varios momentos, esto porque Something In The Way de Nirvana revela casi calcado el ambiente de la producción. Si clásicos como Star Wars o Ghostbusters tienen su tema que los identifica, la canción del grupo de Kurt Cobain hace lo propio aquí.

La producción puede confundir a algunos acostumbrados a los destellos, magia y viajes espaciales en las actuales películas de superhéroes; pero que sin duda agradecerán la mayoría de los fans del cine, en especial quienes han seguido a Batman por los diferentes actores que lo han interpretado.

Sin duda que llevar nuevamente a la pantalla al vigilante era complejo para poder diferenciarse de los anteriores, pero que cumple en todo momento cuando la trama y la historia te envuelven hasta el momento de los créditos, en un mundo de oscuridad que tiene un futuro tentador en sus próximas producciones.

The Batman es una novela gráfica llevada al cine, una muestra de lo que sería una ciudad llena de oscuridad en la actualidad y con un ejemplo real de cómo sería un tipo resolviendo crímenes con una máscara de murciélago.