Colin Farrell será "El Pingüino" en "The Batman", de Matt Reeves

La filtración de unas imágenes desde el set de "The Batman" levantaron las alarmas de los fanáticos de los superhéroes, porque mostraban a Colin Farrell supuestamente como "Oswald Cobblepot", el villano más conocido como "El Pingüino".

Las imágenes se viralizaron a tal punto que el director de la entrega Matt Reeves se vio en la obligación de confirmar la información por medio de su vía usual: Twitter.

Tal como lo ha hecho con los otros integrantes del elenco, el cineasta publicó un gif con evidente referencia al nuevo reclutado, Colin Farrell:

Wait — is that you, #Oz ? �� pic.twitter.com/xHj9m6OXhf