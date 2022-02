The Batman | Publican soundtrack completo de la película: ¿Dónde lo puedo escuchar?

Este 3 de marzo llegará a los cines del país The Batman pero si estás impaciente, ya puedes escuchar antes de su estreno la banda sonora escrita por el ganador del Óscar, Michael Giacchino, ya está disponible en línea para ser escuchada por todos.

En la mayoría de las pistas compuestas por Giacchino tienen un tono diferente a las películas de Batman, las cuales en esta ocasión evocan sensaciones crudas, amenazantes y tenebrosas. Algo que el mismo Matt Reeves quería transmitir personalmente para que su versión se distinguiera del resto.

El filme durará 2 horas con 55 minutos, el cual obtendrá Contenido violento y perturbador, tales como drogas, lenguaje fuerte y material sugerente. De esta manera el film no será apto para menores de 13 años, según lo calificado con nota de PG-13.

En el reparto de la nueva versión de Batman veremos a una gran variedad de actores jóvenes y otros consagrados, alguno de ellos son Zoe Kravitz (Catwoman/ Selina Kyle), Paul Dano (The Riddler/ Acertijo), Colin Farrell (El Pingüino/ Oswald Cobblepot), Andy Serkis (Alfred Pennyworth) y Jeffrey Wright como el detective James Gordon.

En este año 2022 veremos al Caballero de la noche protagonizado por el conocido actor Robert Pattinson que en más de una ocasión ha mencionado que este Batman es totalmente diferente a las versiones anteriores, ya que es pesimista, y en la historia hay bastante tristeza que incluso Bruce Wayne pasa por un colapso emocional.

¿Cuál es el soundtrack de The Batman?

Lista de canciones:

1. Can’t Fight City Halloween (4:04)

2. Mayoral Ducting (2:34)

3. It’s Raining Vengeance (4:31)

4. Don’t Be Voyeur with Me (2:38)

5. Crossing the Feline (1:46)

6. Gannika Girl (2:30)

7. Moving in for the Gil (4:23)

8. Funeral and Far Between (1:45)

9. Collar ID (1:15)

10. Escaped Crusader (2:44)

11. Penguin of Guilt (3:44)

12. Highway to the Anger Zone (5:19)

13. World’s Worst Translator (3:34)

14. Riddles, Riddles Everywhere (1:54)