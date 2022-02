The Batman | ¿Qué dice la primera crítica de la película del hombre murciélago?

Quedan solo cuatro días para el estreno mundial de The Batman y los fanáticos ya se encuentran ansiosos por ver la nueva película del hombre murciélago a cargo de Robert Pattinson.

No obstante y como es de costumbre, los críticos de cine tuvieron la posibilidad de verla antes que el público para poder dar a conocer sus impresiones y opiniones al respecto, especialmente en esta producción que en principio no tenía mucha adherencia de los fans por no contar con Ben Affleck.

Cabe recordar que esta nueva versión tendrá a Bruce Wayne buscando a un asesino serial, El Acertijo, quien está en busca de la alta sociedad de Gotham city y que además lleva un juego perverso con Batman.

¿Qué dice la crítica especializada sobre The Batman?

Para nadie es una sorpresa que The Batman es una de las películas más esperadas del año y todo parece indicar de que cumplirá con creces las expectativas del público, en particular de sus seguidores. De hecho, las primeras críticas lo confirman.

De acuerdo a Zayyan Farooqi de Cinema Debate, The Batman es "una obra maestra triunfante", para Daniel Howat de Next Best Picture es "un thriller detectivesco duro, diferente a cualquier otra película de superhéroes" y finalmente para Brandon Davis de ComicBook es "una película visceral".

Eso no es todo, porque ha logrado obtener un 91% en Rotten Tomatoes en su debut con 119 reseñas de la crítica especializada hasta el momento.