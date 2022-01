Ben Affleck se despide de Batman: El actor revela cómo fue usar el traje por última vez en The Flash

El actor norteamericano de 49 años fue claro al indicar que su interpretación del “hombre murciélago” llegaría hasta The Flash, poniendo fin a cualquier otra opción de continuar en el rol del Caballero de la noche, que al día de hoy recae en Robert Pattinson.

Ben Affleck habló con el medio australiano The Herald Sun, donde se refirió entre otras cosas cómo fue interpretar a Batman en la "Liga de las Justicia de Zack Snyder" y recientemente en "The Flash", tras un periodo de cuatro años sin ponerse la capa del murciélago, indicando que fue un final muy agradable en su experiencia con el personaje.

Sin embargo, una de las expresiones que mayor atención acaparó en los fanáticos, fue cuando se refirió a su experiencia en la película que protagonizará Ezra Miller y que marcará un punto de partida para el nuevo “Universo DC”. Affleck indicó “Nunca he dicho esto (…), pero quizás mis escenas favoritas en términos de Batman y la interpretación de Batman que he hecho están en la película de Flash”

“Espero que mantengan íntegramente lo que hicimos, porque pensé que fue grandioso y realmente interesante. Diferente, pero no de una forma que sea incongruente con el personaje. ¿Quién sabe? Quizás decidan que eso no funcionó, pero cuando fui y lo hice, fue realmente divertido y muy, muy satisfactorio y alentador, llegue a pensar: ¡Vaya! Creo que finalmente lo he conseguido”, conluyó el actor.

The Flash dirigida por Andrés Muschietti tiene fecha de estreno para el 4 de noviembre del 2022 en Estados Unidos.