The Batman | Nuevo tráiler presenta a Bruce Wayne y a Selina Kyle

Mucha expectación está provocando 'The Batman', la nueva película de el Caballero de la Noche con su nueva adaptación que llegará el próximo 4 de marzo de 2022 y a mediados de abril en HBO Max.

Sin embargo, uno de los puntos que más ha llamado la atención del último adelanto revelado este lunes, es la química que tienen los personajes Batman y Catwoman protagonizados por Robert Pattinson y Zoe Kravitz.

En el reciente tráiler titulado 'The Bat and The Cat', harto material que ya se había conocido anteriormente, pero también incluye nuevas escenas en las que se puede ver a los personajes en sus trajes heroicos pero también bajo sus identidades civiles: Bruce Wayne y Selina Kyle.

Todo parece indicar que esta posible alianza entre Batman y Catwoman será para enfrentar a los múltiples villanos que llegarán a esta nueva entrega. Esto porque tendremos a Colin Farrell como el Pingüino, Paul Dano como el Acertijo y John Turturro como el mafioso Carmine Falcone.

Cabe destacar que todo indica que el Acertijo es el villano que está detrás de la alta sociedad de Gotham City, lo que incluye al Alcalde Don Mitchell Jr. y al mismo Bruce Wayne. Por lo que, Batman deberá buscar al asesino.

Eso no es todo, porque este lunes también se dio a conocer un nuevo póster donde se puede ver con mayor detalle a Batman y también a Catwoman.

Sin más preámbulos, revisa el nuevo tráiler oficial: