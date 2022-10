¡Atención Fans! DCEU está en serios problemas, esto se podría decir que viene en decadencia hace más de una década.

Actualmente se dice que Henry Cavill regresará formalmente como Superman, como también se menciona que Ben Affleck también está por firmar un nuevo contrato para dar vida a Batman en varias entregas.

Recordemos que en la película Superman o también conocida como hombre de acero, no se obtuvieron críticas positivas, ya que a los mismos fans no les entusiasmo la propia trama de la historia.

Posterior a ella, se estrenó Batman v/s Superman, donde se sigue percibiendo que las cosas no estaban bien, pues sin importar que contaran con grandes momentos y un concepto prometedor, las cosas no hilaban correctamente.

Como también la llegada de Ben Affleck, ya que fue una de las decisiones más criticadas por el público, al menos en ese momento.

Pese a las grandes críticas sobre el actor, también obtuvo una gran defensa que llegó tan lejos que muchos han intentado boicotear los intentos por crear nuevas adaptaciones del héroe, como Batman de Matt Reeves y Robert Pattinson.

¿Henry Cavill y Ben Affleck volverán a interpretar a Superman y Batman?

Tras el estreno de Black Adam y los comentarios de Dwayne Johnson sobre Superman provocó que muchos exigieran el regreso de Henry Cavill. Por otro lado tenemos a Ben Affleck, quien podría regresar en la secuela de Aquaman.