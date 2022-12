Luego de la posible cancelación de Wonder Woman 3 y de Man of Steel 2 debido a los cambios que estarían implementado los nuevos CEOs de DC Studios Jamen Gunn y Peter Safran, los que recién llevan un mes en el puesto, es que el mismo Gunn acudió a Twitter a desmentir todos los rumores.

Mismos rumores que comenzaron luego de que The Hollywood Reporter publicase un artículo que aseguraba que el futuro de Henry Cavil y Gal Gadot pendía de un hilo en el estudio.

¿Hay esperanza?

Debido a los rumores presentados estos últimos días, James Gunn decidió contestar a sus seguidores en Twitter sobre el futuro de Superman en el DC Universe, una de las respuestas que dió fue que “Superman es una de las mayores, sino la mayor prioridad”, que tiene el estudio al momento.

Además de esto Gunn desmintió los rumores sobre una posible tensión entre él y Henry Cavill. Hay que aclarar que si bien no existe tal tensión, confirmado por Gunn, esto no significa necesariamente que Cavill vaya a volver nuevamente a interpretar a Clark Kent en la pantalla grande a pesar del cameo que realizó en Black Adam y un posible cameo en la película de The Flash que sigue en duda.

El Plan de 10 años de Gunn y Safran

Solo un mes llevan en el puesto James Gunn y Peter Safran, lo que no ha dado tiempo para realizar cambios significativos, los CEOs sí cuentan con un plan de 10 años para crear un universo conectado en DC el que presentarán supuestamente durante la semana.

De igual forma, aún no está claro cuáles son los proyectos que tienen respecto a Superman, esto considerando lo dicho por Deadline de que Michael De Luca y Pam Abdy, jefes de Warner Bros Pictures, desecharon la idea de la propuesta de guión del productor de Man Of Steel para una secuela de la película.

Tampoco están claros los planes que tienen en general ambos para lo que sucederá de ahora en adelante con el universo cinematográfico de DC.