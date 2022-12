El Universo Cinematográfico DC (antes llamado Universo Extendido de DC) ha recibido diversos cambios importantes, como la fusión entre Warner Media y Discovery Inc. en abril de este año, lo que llevó a James Gunn a ser presidente de DC Studios. Por otro lado, la compañía busca el propósito de organizar las finanzas, reordenar estructuras, encontrar estabilidad y por eso, se han tomado muchas decisiones.

¿Qué sucederá con Black Adam y Man of Steel?

El pasado 7 de diciembre muchos fans quedaron en shock, al saber la noticia publicada por The Hollywood Reporter, la cual señala que Wonder Woman 3 ha sido cancelada por la pantalla. Ahora que la tercera cinta en solitario de Gal Gadot como Diana de Temiscira ha sido tachada del mapa, parece que otros largometrajes podrían tener el mismo final. De acuerdo con un informe de THR (via JoBlo), Man of Steel 2 y Black Adam 2 también podrían ser eliminadas.

Además, reportes anteriores indicaron que Henry Cavill un cameo en The Flash, pero diversas fuentes le dijeron a THR que dicho cameo está puesto en duda y que sigue en discusión. Según lo compartido por el medio, en estos momentos existe "un debate dentro del estudio sobre si mantener o no el cameo y si su inclusión promete algo que el estudio no tendría planes de ofrecer".

Si todo resulta ser cierto y la secuela de Man of Steel llega a ser cancelada, habrá un profundo descontento por parte de los fanáticos. El informe de THR (via JoBlo) señala que el director de The Flash, Andy Muschietti, estaba interesado en dirigir El Hombre de Acero 2, y los codirectores ejecutivos de Warner Bros. Pictures, Michael De Luca y Pamela Abdy, tenían otros planes: supuestamente esperaban ver a los “superhéroes del Snyderverse” de regreso para culminar con una nueva cinta de la Liga de la Justicia.

El escenario que se pronostica para Man of Steel nos indica un estado de cuerda floja, y si esto sucede con la cinta, lo más probable es que Black Adam no reciba una secuela tras su decepcionante desempeño en taquilla.