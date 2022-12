Warner Bros ha tomado una importante decisión. Se trata sobre el lanzamiento de la película The Flash, la cual ha sido adelantada en su fecha de estreno. A pesar de que no es un gran cambio, la cinta se estrenará una semana antes de lo planificado anteriormente, la modificación de la fecha de lanzamiento de la producción centrada en el velocista escarlata permitirá separar un poco más su debut con el estreno de la quinta entrega de, Indiana Jones and the Dial of Destiny.

¿Cuándo se estrena The Flash en cines?

Según señala The Hollywood Reporter, la cinta The Flash se estrenará el 16 de junio de 2023 en Estados Unidos.

¿Cuál es la sinopsis de The Flash?

La sinopsis de la película señala lo siguiente:

Barry Allen retrocede en el tiempo para evitar el asesinato de su madre, lo que trae consecuencias involuntarias a su línea temporal.

Esta nuevo largometraje de superhéroes seguirá la línea de cómics de DC conocida como Flashpoint, en la que el protagonista, Flash, debe realizar un viaje en el tiempo para salvar la vida de su madre y provoca múltiples cambios en la línea temporal de DC.

¿Cuál es el reparto de The Flash?

Por supuesto que el elenco lo inicia su protagonista, Ezra Miller, quien no se mete en nuevos problemas legales como lo ha venido haciendo en los últimos meses.

Además del actor, The Flash también cuenta con Michael Keaton y Ben Affleck como dos versiones separadas de Batman, Ron Livingston como Henry Allen, Maribel Verdú como Nora Allen, Kiersey Clemons como Iris West, Michael Shannon como General Zod, Antje Traue como Faora-Ul y Sasha Calle como Supergirl. Saoirse-Monica Jackson, Rudy Mancuso y Luke Brandon Field también están a bordo en papeles no revelados.

La película es dirigida por Andy Mushietti, bajo un guion de Christina Hodson con la producción de Bárbara Muschietti y Michael Disco.