The Flash | ¿Quién es el actor que podría reemplazar a Ezra Miller?

El éxito mundial de The Batman, hizo que los fanáticos de DC empezaran a estar cada vez más ansiosos por todas las nuevas producciones que debutarían después. Sin embargo, hace algunas semanas se anunció que estas tendrán un importante retraso en sus fechas de estreno.

Las producciones que se vieron afectadas fueron Black Adam, Aquaman and the Lost Kingdom y The Flash, que quedaron para el 21 de octubre de 2022, 17 de marzo de 2023 y 23 de junio de 2023, respectivamente.

Precisamente esta última podría tener una nueva modificación y no de su estreno, sino más bien de cambio en el protagonista. La película, que se basa en el cómic Flashpoint y que traerá de regreso a los Batman de Ben Affleck y Michael Keaton, sería protagonizada por Ezra Miller, no obstante, esto podría cambiar.

¿Qué actor podría reemplazar a Ezra Miller en The Flash?

Para nadie es desconocido que las controversias que rodean a Miller, le han jugado una mala pasada en sus futuras producciones. De acuerdo a Screen Geek, Warner Bros estaría considerando sus opciones para reemplazar al actor.

De hecho, una fuente cercana a la situación, aseguraría que uno de los nombres que suenen es el de Dylan O'Brien, el actor de 30 años conocido por su papel en la serie de MTV Teen Wolf.

Lo cierto es que por el momento Warner Bros no se ha manifestado al respecto, por lo que todo esto solo serían rumores, los que también consideran a otros actores como Grant Gustin, quien ya interpretó una versión de The Flash para Arrowverse de The CW.

Por ahora, habrá que esperar qué sucede con Ezra Miller y si es que la compañía decide sacarlo del proyecto o continuar con él.