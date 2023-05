El papel del "Hombre de Acero" para la nueva saga de James Gunn, Superman: Legacy, ya tendría dueño, luego de que distintos reportes aseguran que el actor David Corenswet, quien recientemente interpretó al proyectista en Pearl, será el nuevo protagonista de la historia.

Según un reporte de THR, el actor estadounidense está cerca de quedarse con el papel de Clark Kent, en la primera producción de DC Studios a cargo de James Gunn y Peter Safran. El informe revela que hay otros dos actores compitiendo por el papel, sin embargo, no se reveló quiénes son, agregando que el casting se encuentra en etapas finales, quedando aún por realizarse la prueba de pantalla.

¿Quién es David Corenswet?

El actor de 29 años nació en Philadelphia el 8 de julio de 1993, comenzando su carrera actoral a muy temprana edad participando en producciones teatrales como All My Sons de Arthur Miller de la compañía teatral Arden.

Corenswet se graduó de The Shipley School y obtuvo una Licenciatura en Bellas Artes en teatro en 2016 de la Juilliard School en la ciudad de Nueva York.

En televisión ha participado en capítulos de series como Elementary, Instinct, House of Cards, mientras que su primer papel recurrente llegó de la mano de The Politician (2019-2020), en donde interpretó a River Barkley por 11 episodios, tras ello, el 2020 se sumó a la serie Hollywood como Jack Castello durante 7 capítulos en donde también fue productor ejecutivo.

Su carrera en el cine incluye papeles en producciones como Affair of State, The Sunlit Night, Look Both Ways de Netflix en donde compartió créditos con Lili Reinhart y recientemente participó en Pearl, cinta con Mia Goth como protagonistas, en donde obtuvo el papel de "El Proyeccionista"

¿Qué se sabe de Superman: Legacy?

Recientemente, se anunció el inicio de la producción, la cual marcará una nueva era en la franquicia del "Hombre de Acero" en DC, la cual estará a cargo de James Gunn.

Una alta expectación ha generado la nueva era de DC luego de los grandes cambios que se han generado en las distintas sagas, como la cancelación de Black Adam 2, Man of Steel 2 y Wonder Woman 3.

Noticia que resultó inesperada para los seguidores de las producciones, especialmente luego del final de Black Adam (2022), en donde Henry Cavill realizó un cameo como Superman como antesala para Man of Steel 2, la cual estaba en desarrollo.

Sin embargo, tras el lanzamiento de DC Studios con Gunn a cargo, se confirmó que la era de Cavill como Superman había terminado. El codirector ejecutivo reveló que estaba trabajando en una nueva película de Superman, pero sin Cavill.

La cinta será la primera producción que llegará de la mano de James Gunn tras su salida de Marvel, en donde él mismo señaló que para él era de vital importancia el casting, ya que la saga sobre el hombre de acero es una de sus favoritas.

“Me identifico completamente con Superman porque él es todo lo que soy”, dijo Gunn a THR durante abril. “Él es alguien que es un extraño que se siente como un extraterrestre, pero también el último de adentro, porque es el maldito Superman. Y eso es algo así como lo que siento”.