Blood Origin es la precuela de la serie de Netflix The Witcher, conoce a continuación la línea de tiempo de la serie y cómo se conectan las historias.

Revelan la línea de tiempo de The Witcher: Blood Origin y cómo se conecta con la serie original

La precuela de The Witcher, Blood Origin, se estrenará el próximo 25 de diciembre en Netflix. Es en esta historia que se contarán los inicios del Continente, ambientada en un mundo élfico 1200 años antes de los hechos ocurridos en el mundo de The Witcher.

Revelan la línea de tiempo de la serie

Con una imagen publicada en las redes sociales de la serie, Netflix nos muestra la línea temporal oficial de The Witcher incluyendo a “Blood Origin”, “Nightmare of the Wolf” y las dos temporadas con las que cuenta la serie de Geralt De Rivia.

Ordenado de izquierda a derecha, Blood Origin se ubica en el año cero, seguido de Nightmare of the Wolf en los años 1107- 1165, para terminar con las dos temporadas de la serie principal que van desde el 1206 al 1264.

¿De qué tratará Blood Origin?

The Witcher: Blood Origin seguirá a una banda de elfos y un enano, siendo cada uno de ellos de diferente clan y tribu, los que se unirán para derrotar a un enemigo en común.

En esta precuela se explorará el evento de la Conjunción de las Esferas, en donde el mundo de los monstruos, hombres y elfos se fusionan para convertirse en uno. Además de esto, se contará la historia de la creación del primer prototipo del Witcher.

La serie contará con cuatro partes ambientada en un mundo 1200 años antes del mundo de The Witcher, siendo Jaskier el narrador de la historia y quién se encargará de mantener una línea y conectar Blood Origin con la historia principal.

El elenco principal está conformado por: Michelle Yeoh, Sophia Brown, Laurence O’Fuarain, Mirren Mack, Lenny Henry y Minnie Driver.

Mientras que el reparto secundario incluye a: Amy Murray, Mark Rowley, Daniel Fathers, Faoileann Cunningham, Kim Adis, Nathaniel Curtis, Dylan Moran, Ella Schrey-Yeats y Claire Cooper.