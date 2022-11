¿Aún no es oficial? Aseguran que el regreso de Henry Cavill como Superman no estaría sellado

Desde que Henry Cavill actuó en Black Adam, los fanáticos han asumido que tarde o temprano el actor regresará como Superman a la pantalla grande. No obstante, pese a que han circulado reportes sobre planes para la cinta y el propio Cavill ha manifestado un gran entusiasmo por volver a encarnar al super héroe, existe un nuevo reporte donde señala que aún no habría confirmación exacta del actor para la secuela.

¿Qué dice el reporte sobre el regreso de Henry Cavill en El Hombre de Acero II?

Este viernes el medio The Wrap publicó un artículo que dice lo siguiente: “Cavill parece haber encontrado algo de kryptonita en el camino de regreso a interpretar a Superman”, esto a causa de, según “numerosas” fuentes anónimas citadas por el portal, el actor no firmaría un acuerdo oficial para volver a encarnar a Superman en el cine. De ese mismo modo, otra fuente de The Wrap señala que en estos momentos el proyecto cinematográfico de Superman con Cavill todavía no tomaría impulso.

Además, aún no existe ni un director ni un guionista vinculado a una posible Hombre de Acero 2

Por otro lado, nada de lo señalado confirma que Cavill no volverá como Superman. Sin embargo, esta información podría considerarse como un llamado a la moderación sobre las expectativas de la cinta como también lo que podría implicar el futuro del actor en el papel y los plazos para los anuncios al respecto.

A pesar de los obstacúlos que ocurran para el futuro de la cinta, el largometraje saldrá a flote en gran medida dictado por el plan que los jefes de DC Studios, James Gunn y Peter Safran, están trazando y que según The Wrap más información del film podría divulgarse en un par de meses.

¿Qué dijo Amy Adams sobre la noticia de Henry Cavill como Superman?

Durante un evento de promoción de Desencantada, la actriz que fue co protagonista en la primera entrega de la cinta fue consultada por Variety sobre el regreso de Henry Cavill como Súperman. "Estoy emocionada por él, es un Superman maravilloso, así que estoy muy contenta por él”.

Aun que no haya fecha de estreno estaremos atentos a todos los nuevos detalles de la cinta.